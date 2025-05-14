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В Барнауле обсудят проблемы профессиональной подготовки будущих строителей

Ключевые эксперты отрасли попытаются найти пути решения имеющихся трудностей

14 мая 2025, 07:14, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 15 мая впервые пройдет региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер" в категории "Студенческая лига". В рамках мероприятия запланирован круглый стол "Кадры решают все", организаторами которого выступили Союз строителей Алтайского края, Ассоциация СРО "Алтайские строители" и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Главная задача мероприятия: повышение престижности и востребованности строительных рабочих профессий, их популяризация среди молодежи. Конкурс проходит при поддержке Минстроя России и Ассоциации "Национальное объединение строителей" (НОСТРОЙ).

Испытания пройдут в номинациях: "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций", "Лучший каменщик", "Лучший сварщик", "Лучший штукатур" на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа и Новоалтайского лицея профессионального образования.Соревноваться будут студенты среднего профессионального образования в сфере строительства СПО Алтайского края.

"Участие в конкурсе дает возможность будущим строителям познакомиться с ведущими работодателями отрасли и получить престижное трудоустройство. Стать лучшим в профессии и получить возможность высоких зарплатных перспектив. Познакомиться с ключевыми экспертами отрасли, получить ответы на интересующие вопросы", – подчеркнули организаторы.

На круглом столе "Кадры решают все" обсудят проблемы профессиональной подготовки будущих строителей, подходы бизнеса к обеспечению своего кадрового потенциала, попытаются найти пути решения имеющихся трудностей. 

В дискуссии примут участие руководители учреждений профессионального образования, строительных организаций и предприятий, представители Министерства строительства и ЖКХ, управления по труду и занятости, Министерства образования и науки, а также лидеры Алтайского краевого штаба студенческих отрядов.

Строитель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул строительство мероприятия Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 4

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Гость

20:19:28 13-05-2025

А что вдруг строители? А зарубежные специалисты, с семьями не нужны, они же для этого заводят их тысячами

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Гость

07:24:19 14-05-2025

"Кадры решают всё".(Из речи Сталина И.В.)

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Гость

07:51:41 14-05-2025

Кирпич на кирпич гони бабка магарыч

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Musik

09:45:35 14-05-2025

ценник за м2 надо повышать.
и все будет норм.

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