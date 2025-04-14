Вместо таджиков. На заводы и стройки Алтая предлагают привлечь рабочих из Индии

Низкоквалифицированные рабочие готовы трудиться за 40–50 тыс. рублей в месяц

14 апреля 2025, 09:15, Алёна Жукова

Строитель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Острую нехватку работников в строительной отрасли Алтайского края могут закрыть рабочие из Индии. Сейчас эту страну рассматривают как партнера для привлечения кадров. Эксперты говорят, что в крае не хватает сотрудников инженерно-технического звена, каменщиков, сварщиков, электриков, отделочников. Они предпочитают трудиться в других регионах, где выше заработная плата и лучше условия труда. Представители стройиндустрии пока скептически относятся к индийским друзьям. Вместо поиска новых иностранных кадров они предлагают заниматься автоматизацией производства и повышением инвестиционной привлекательности региона.

"Новые" друзья

С 11 по 16 апреля в Индии проходит строительная выставка "Вибрант Билдкон 2025", участие в которой приняла делегация из России. В нее вошли в том числе представители стройкомплекса Алтайского края. Как сообщил amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин, одним из вопросов, который будут обсуждать в рамках партнерства, – привлечение индийских специалистов на заводы, предприятия и в строительные компании. Правда, пока российским экспертам предстоит узнать, есть ли в Индии требуемые кадры и согласны ли они работать в России.

"Предприятиям стройиндустрии не хватает сотрудников. Конечно, сейчас объемы жилищного и коммерческого строительства сократились из-за высоких ключевых ставок и жесткой кредитной политики. Но что будет дальше – непонятно", – отметил Александр Мишустин.

Дефицит кадров провоцирует вынужденный рост заработной платы. Но не все компании могут платить сотрудникам огромные деньги. Кадры из Индии, по мнению эксперта, могут решить эту проблему:

"Каким компаниям хочется платить сверхвысокие зарплаты? Если раньше рабочих устраивал заработок в 70–80 тыс. рублей, сейчас они нос воротят".

Он подчеркивает: малоквалифицированных сотрудников на рынке пока хватает. На предприятиях региона по-прежнему активно трудятся рабочие из стран Азии. После пандемии коронавируса их стало меньше (были закрыты границы, а затем просел рубль и работа в России стала для них менее привлекательной). Кроме того, в регионе активно обсуждают вопрос о привлечении рабочих из Северной Кореи.

Летом 2024 года с этой страной был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако "завозить" в России северокорейских рабочих мешают санкции: использовать трудовые ресурсы из КНДР членам ООН (куда входит и Россия) запрещено с 2017 года.

"Сейчас в России обсуждают: раз мы подписали договор о сотрудничестве, то, может быть, стоит нарушить запрет и в открытую ввезти рабочих. В советское время из КНДР к нам ехали, работали северокорейцы классно. Я думаю, этот вопрос в итоге будет решен", – отмечает Александр Мишустин.

Путь в никуда

Строители из Индии – не диковина на российском рынке труда. В начале 2025 года президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил журналистам: тысячи индийских рабочих уже трудятся на наших стройках (речь о низкоквалифицированных кадрах. – Прим. ред.). Работников из этой страны устраивает зарплата в 40–50 тысяч рублей в месяц: российские и азиатские строители просят в два раза больше.

Однако не все алтайские компании рады привлечению на стройки индийцев (даже высококвалифицированных специалистов). Так, на одном из бийских предприятий – производителей стройматериалов сообщили amic.ru: они вряд ли будут пользоваться услугами рабочих из этой южноазиатской республики.

"Мы мало знакомы с этим народом, их традициями, нравами, работоспособностью и возможностью работать в наших климатических условиях. Кроме того, с большой вероятностью найти русскоговорящего работника будет практически невозможно. А вкладывать средства, чтобы обучить их и языку, и принципам работы, нерентабельно", – сообщили в компании.

Руководитель компании "Алгоритм" Андрей Суртаев также уверен: языковые, менталитетные, а также профессиональные барьеры между странами очень высоки и вряд ли позволят даже квалифицированным специалистам "прижиться" в России.

"Инженер из Индии не знаком с российской системой нормативно-технической документации, ГОСТами на оформление чертежей и прочими нюансами строительной сферы. Вообще, я сомневаюсь, что самые квалифицированные кадры поедут к нам. Привлечь разнорабочих еще возможно: допустим, будет один бригадир, способный всем все объяснить. Если и приглашать инженерно-технический персонал, то из стран со схожим языком и техрегламентами: Казахстана, Беларуси, Сербии", – считает эксперт.

Он также уверен: привлечение кадров из Индии если и стоит рассматривать, то как временную меру. Лучше направить ресурсы на автоматизацию и механизацию производства. Но это комплексный и долгосрочный подход.

"Должно быть целевое кредитование на автоматизацию, более льготная система налогообложения для таких предприятий, снижение административных барьеров. Нужно в целом повышать качество жизни в регионе, качество инвестиционной привлекательности, чтобы люди не уезжали. Сейчас строители уезжают в Республику Алтай и другие регионы: там условия труда лучше, зарплаты выше. Нам нужно создавать должные условия. Но на местном уровне этот вопрос не решить", – говорит Андрей Суртаев.