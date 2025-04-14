НОВОСТИЭкономика

Вместо таджиков. На заводы и стройки Алтая предлагают привлечь рабочих из Индии

Низкоквалифицированные рабочие готовы трудиться за 40–50 тыс. рублей в месяц

14 апреля 2025, 09:15, Алёна Жукова

Строитель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строитель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Острую нехватку работников в строительной отрасли Алтайского края могут закрыть рабочие из Индии. Сейчас эту страну рассматривают как партнера для привлечения кадров. Эксперты говорят, что в крае не хватает сотрудников инженерно-технического звена, каменщиков, сварщиков, электриков, отделочников. Они предпочитают трудиться в других регионах, где выше заработная плата и лучше условия труда. Представители стройиндустрии пока скептически относятся к индийским друзьям. Вместо поиска новых иностранных кадров они предлагают заниматься автоматизацией производства и повышением инвестиционной привлекательности региона.

"Новые" друзья

С 11 по 16 апреля в Индии проходит строительная выставка "Вибрант Билдкон 2025", участие в которой приняла делегация из России. В нее вошли в том числе представители стройкомплекса Алтайского края. Как сообщил amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин, одним из вопросов, который будут обсуждать в рамках партнерства, – привлечение индийских специалистов на заводы, предприятия и в строительные компании. Правда, пока российским экспертам предстоит узнать, есть ли в Индии требуемые кадры и согласны ли они работать в России.

"Предприятиям стройиндустрии не хватает сотрудников. Конечно, сейчас объемы жилищного и коммерческого строительства сократились из-за высоких ключевых ставок и жесткой кредитной политики. Но что будет дальше – непонятно", – отметил Александр Мишустин.

Дефицит кадров провоцирует вынужденный рост заработной платы. Но не все компании могут платить сотрудникам огромные деньги. Кадры из Индии, по мнению эксперта, могут решить эту проблему:

"Каким компаниям хочется платить сверхвысокие зарплаты? Если раньше рабочих устраивал заработок в 70–80 тыс. рублей, сейчас они нос воротят".

Он подчеркивает: малоквалифицированных сотрудников на рынке пока хватает. На предприятиях региона по-прежнему активно трудятся рабочие из стран Азии. После пандемии коронавируса их стало меньше (были закрыты границы, а затем просел рубль и работа в России стала для них менее привлекательной). Кроме того, в регионе активно обсуждают вопрос о привлечении рабочих из Северной Кореи.

Летом 2024 года с этой страной был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако "завозить" в России северокорейских рабочих мешают санкции: использовать трудовые ресурсы из КНДР членам ООН (куда входит и Россия) запрещено с 2017 года.

"Сейчас в России обсуждают: раз мы подписали договор о сотрудничестве, то, может быть, стоит нарушить запрет и в открытую ввезти рабочих. В советское время из КНДР к нам ехали, работали северокорейцы классно. Я думаю, этот вопрос в итоге будет решен", – отмечает Александр Мишустин.

Путь в никуда

Строители из Индии – не диковина на российском рынке труда. В начале 2025 года президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил журналистам: тысячи индийских рабочих уже трудятся на наших стройках (речь о низкоквалифицированных кадрах. – Прим. ред.). Работников из этой страны устраивает зарплата в 40–50 тысяч рублей в месяц: российские и азиатские строители просят в два раза больше.

Однако не все алтайские компании рады привлечению на стройки индийцев (даже высококвалифицированных специалистов). Так, на одном из бийских предприятий – производителей стройматериалов сообщили amic.ru: они вряд ли будут пользоваться услугами рабочих из этой южноазиатской республики.  

"Мы мало знакомы с этим народом, их традициями, нравами, работоспособностью и возможностью работать в наших климатических условиях. Кроме того, с большой вероятностью найти русскоговорящего работника будет практически невозможно. А вкладывать средства, чтобы обучить их и языку, и принципам работы, нерентабельно", – сообщили в компании.

Руководитель компании "Алгоритм" Андрей Суртаев также уверен: языковые, менталитетные, а также профессиональные барьеры между странами очень высоки и вряд ли позволят даже квалифицированным специалистам "прижиться" в России.

"Инженер из Индии не знаком с российской системой нормативно-технической документации, ГОСТами на оформление чертежей и прочими нюансами строительной сферы. Вообще, я сомневаюсь, что самые квалифицированные кадры поедут к нам. Привлечь разнорабочих еще возможно: допустим, будет один бригадир, способный всем все объяснить. Если и приглашать инженерно-технический персонал, то из стран со схожим языком и техрегламентами: Казахстана, Беларуси, Сербии", – считает эксперт.

Он также уверен: привлечение кадров из Индии если и стоит рассматривать, то как временную меру. Лучше направить ресурсы на автоматизацию и механизацию производства. Но это комплексный и долгосрочный подход.

"Должно быть целевое кредитование на автоматизацию, более льготная система налогообложения для таких предприятий, снижение административных барьеров. Нужно в целом повышать качество жизни в регионе, качество инвестиционной привлекательности, чтобы люди не уезжали. Сейчас строители уезжают в Республику Алтай и другие регионы: там условия труда лучше, зарплаты выше. Нам нужно создавать должные условия. Но на местном уровне этот вопрос не решить", – говорит Андрей Суртаев.

Строительные материалы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край строительство кадровый дефицит

Комментарии 48

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Гость

09:21:25 14-04-2025

Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получают 80-100. За 40 тысяч вы сюда только отбитых йогов завезёте. Которые в Пятёрочке будут скупать и жрать один лук.

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Индиец

10:18:15 14-04-2025

Гость (09:21:25 14-04-2025) Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получа... Сам ты индус!

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Musik

10:24:56 14-04-2025

Индиец (10:18:15 14-04-2025) Сам ты индус!... бхаратяне, так ведь правильно?

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Гость

10:25:40 14-04-2025

Гость (09:21:25 14-04-2025) Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получа... Буддизм запрещает есть лук и чеснок если что...

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Гость

11:28:02 14-04-2025

Гость (10:25:40 14-04-2025) Буддизм запрещает есть лук и чеснок если что...... Индуизм — основная религия у индусов в Индии. Его исповедуют 80% населения страны. Если не знаете, гугл в помощь.

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Гость

15:09:20 14-04-2025

Гость (11:28:02 14-04-2025) Индуизм — основная религия у индусов в Индии. Его исповедуют... Вот точно! Далеко не все индийцы - индусы.

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Гость

17:10:01 14-04-2025

Гость (15:09:20 14-04-2025) Вот точно! Далеко не все индийцы - индусы.... И не все индусы - индийцы. Есть ещё выпускники индуски.

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Кхм...

09:23:47 14-04-2025

План - огонь!
😆

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Гость

13:37:08 14-04-2025

Кхм... (09:23:47 14-04-2025) План - огонь!😆... Надёжный - как швейцарские часы.

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Олег

09:27:56 14-04-2025

Необходимы трудовые игры гастарба́йтеров - по результатам завоз и вывоз.

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Гость

09:32:33 14-04-2025

рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получается?

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Гость

13:45:11 14-04-2025

Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... Потенциальные российские рабочие задействованы в одном мероприятии

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Элен без ребят

14:01:02 14-04-2025

Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... а у нас кто-то пойдет на стройку работать за такие деньги?

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Гость

16:11:41 14-04-2025

Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... нет людей, вы с Луны? некому работать так то, вымирание

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Гость

17:18:34 14-04-2025

Гость (16:11:41 14-04-2025) нет людей, вы с Луны? некому работать так то, вымирание... А если работать некому и вымирание, то для кого строят?

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Велемир Б-Н

09:35:03 14-04-2025

Гм... и проблема и решение проблемы анекдотичны, всегда поражался людям умеющим говорить глупости с умным видом)

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Гость

09:36:56 14-04-2025

Да проходили уже это господа капиталисты. Читайте историю, может выводы сделаете пока не поздно.

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23

09:37:39 14-04-2025

т.е. продавать 1 кв.м за 140-150 тыс это норм. а платить 80-100 тыс в мес рабочим - это уже сверхвысокие зп?

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Гость

10:15:09 14-04-2025

23 (09:37:39 14-04-2025) т.е. продавать 1 кв.м за 140-150 тыс это норм. а платить 80-... Вопрос скорее и состоит в доле труда рабочих при строительстве этого метра и периодичности участия на разных технологических этапах

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ыть

09:44:10 14-04-2025

Повысьте зарплаты и от народа отбоя не будет. На законодательном уровне надо ввести квоту на гастеров, не более 20 %. Задолбали хитрозадые капиталисты.

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Гость

09:47:30 14-04-2025

я бы лучше китайских и турецких строителей на рынок запустил.
а там бы посмотрели- почем квм.
и подальше от этого эксперимента всякие строительные МИНы, ФИНы, ФЕДы, КОМы и прочих контрольных контролеров и надзорных надзирателей.
думается, что будет сильно дешевле и качественнее.
и заодно посмотрим как разжиревшие отечественные "локомотивы экономики" задергаются.

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Гость

09:49:19 14-04-2025

Подождите немного. Не надо индусов, с этими ЗП скоро русские женщины с высшим образованием закроют эти вакансии

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Гость

09:51:23 14-04-2025

Поправка: вместо "нехватка кадров", читать, " нехватка кадров готовых трудиться за горстку орешков".

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м

09:58:40 14-04-2025

Изучал вопрос. Индусы дорогие. Трансфер, зарплата выше средней нашей. Необходимость обеспечивать питание. Необходимость жесткого контроля с учетом их традиций. Перерывы в работе. Непонимание при том что тебе кивают. Возможно ИТР и можно нанимать, но вряд ли как массовый проект.

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гость

15:58:53 14-04-2025

м (09:58:40 14-04-2025) Изучал вопрос. Индусы дорогие. Трансфер, зарплата выше средн... Ещё ИТР-ов не хватало((

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Гость

10:24:57 14-04-2025

Довелось читать сетования с какого-то предприятия в Подмосковье, куда таки завезли индусов. А) работают они хуже таджиков и б) разница менталитетов еще больше.

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Элен без ребят

14:04:59 14-04-2025

Гость (10:24:57 14-04-2025) Довелось читать сетования с какого-то предприятия в Подмоско... после индусов будут умолять таджиков вернуться

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Гость

10:59:14 14-04-2025

Дармоедов чиновников и менеджеров сократить не пробовали? Частных охранников больше, чем российская армия...

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doc_СФ

11:05:28 14-04-2025

Желание прыгнуть выше головы.., не логичнее отрегулировать то, что имеем.

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10

11:48:08 14-04-2025

Помню на стройке индусу на ногу плиту уронили, так он потом на одной ноге ещё часа три танцевал и пел "Джыми джыми ача ача"

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Гость

11:49:34 14-04-2025

- "Низкоквалифицированные рабочие готовы трудиться за 40–50 тыс. рублей в месяц"====== Где такие зарплаты неквалифицированных работяг в Алтайском крае? Если индиец станет начальника, то это будет кошмар.

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Гость

12:58:58 14-04-2025

Т. е цена квадратного метра 150 т. , а то и более а платить русским денег нет и стаким враньем мы миримся и соглашается.

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Гость

13:36:55 14-04-2025

Капитализмь капут!

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Гость

15:11:12 14-04-2025

Гость (13:36:55 14-04-2025) Капитализмь капут!... Не получается никак у них!

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Сергей

13:38:59 14-04-2025

Ещё несколько лет назад, нас все пугали условиями труда, зарплатами и отсутствием пенсий в Китае. Теперь нашими условия пугают весь остальной мир.

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Гость

14:09:31 14-04-2025

Это вам за то, что на выборы не ходите.

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Гость

17:34:15 14-04-2025

Гость (14:09:31 14-04-2025) Это вам за то, что на выборы не ходите. ... А у нас на выборах кого-то выбирали?

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Гость

14:22:29 14-04-2025

меня одну покоробила фраза "нос воротят"? типа, кто вы такие, холуи, чтобы нос от барина воротить? да вы всю жизнь благодарны будьте!

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Алексей

14:50:38 14-04-2025

Не знаю скажет ли кто-то такое, поэтому говорю я - таджики лучше! Это всё ещё наши люди. Некоторые прям наши-наши.
А индусы будут 100% чужими.

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Гость

16:57:59 14-04-2025

Алексей (14:50:38 14-04-2025) Не знаю скажет ли кто-то такое, поэтому говорю я - таджики л... Женятся - и своими станут.

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Гость

14:53:44 14-04-2025

Не доведёт жадность до добра. Сначала рабочие места отдать иностранцам, потом и результаты труда.

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Гость

15:05:42 14-04-2025

руси хинди бхай бхай

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Гость

16:27:23 14-04-2025

Готовы хоть чёрта завезти, лишь бы своим зарплату не поднимать .....

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.......

16:44:40 14-04-2025

Не будут они за 400 баксов ишачить...

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Musik

21:36:40 14-04-2025

А много ли индусят в Барнауле?
Этак будет гооораздо больше.

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Анатолий

07:36:51 15-04-2025

Это шутка от редакции. Индийцы очень своеобразный народ. Высококвалифицированные специалисты востребованы и там. Строительство ведётся во многих штатах. Низкоквалифицированные, как правило, ленивы. Просто получать 30 40 тысяч да, но работать тяжело за такие деньги будут единицы.

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Я

12:26:52 15-04-2025

А тех которых раньше пригласили назад отправят? Или они прошли повышение квалификации на продавцов яблок и картофеля, и мы по этим позициям можем быть спокойны.

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Александр

13:57:56 15-04-2025

А в чём разница?

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