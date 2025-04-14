Вместо таджиков. На заводы и стройки Алтая предлагают привлечь рабочих из Индии
Низкоквалифицированные рабочие готовы трудиться за 40–50 тыс. рублей в месяц
14 апреля 2025, 09:15, Алёна Жукова
Острую нехватку работников в строительной отрасли Алтайского края могут закрыть рабочие из Индии. Сейчас эту страну рассматривают как партнера для привлечения кадров. Эксперты говорят, что в крае не хватает сотрудников инженерно-технического звена, каменщиков, сварщиков, электриков, отделочников. Они предпочитают трудиться в других регионах, где выше заработная плата и лучше условия труда. Представители стройиндустрии пока скептически относятся к индийским друзьям. Вместо поиска новых иностранных кадров они предлагают заниматься автоматизацией производства и повышением инвестиционной привлекательности региона.
"Новые" друзья
С 11 по 16 апреля в Индии проходит строительная выставка "Вибрант Билдкон 2025", участие в которой приняла делегация из России. В нее вошли в том числе представители стройкомплекса Алтайского края. Как сообщил amic.ru председатель Союза строителей Александр Мишустин, одним из вопросов, который будут обсуждать в рамках партнерства, – привлечение индийских специалистов на заводы, предприятия и в строительные компании. Правда, пока российским экспертам предстоит узнать, есть ли в Индии требуемые кадры и согласны ли они работать в России.
"Предприятиям стройиндустрии не хватает сотрудников. Конечно, сейчас объемы жилищного и коммерческого строительства сократились из-за высоких ключевых ставок и жесткой кредитной политики. Но что будет дальше – непонятно", – отметил Александр Мишустин.
Дефицит кадров провоцирует вынужденный рост заработной платы. Но не все компании могут платить сотрудникам огромные деньги. Кадры из Индии, по мнению эксперта, могут решить эту проблему:
"Каким компаниям хочется платить сверхвысокие зарплаты? Если раньше рабочих устраивал заработок в 70–80 тыс. рублей, сейчас они нос воротят".
Он подчеркивает: малоквалифицированных сотрудников на рынке пока хватает. На предприятиях региона по-прежнему активно трудятся рабочие из стран Азии. После пандемии коронавируса их стало меньше (были закрыты границы, а затем просел рубль и работа в России стала для них менее привлекательной). Кроме того, в регионе активно обсуждают вопрос о привлечении рабочих из Северной Кореи.
Летом 2024 года с этой страной был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Однако "завозить" в России северокорейских рабочих мешают санкции: использовать трудовые ресурсы из КНДР членам ООН (куда входит и Россия) запрещено с 2017 года.
"Сейчас в России обсуждают: раз мы подписали договор о сотрудничестве, то, может быть, стоит нарушить запрет и в открытую ввезти рабочих. В советское время из КНДР к нам ехали, работали северокорейцы классно. Я думаю, этот вопрос в итоге будет решен", – отмечает Александр Мишустин.
Путь в никуда
Строители из Индии – не диковина на российском рынке труда. В начале 2025 года президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил журналистам: тысячи индийских рабочих уже трудятся на наших стройках (речь о низкоквалифицированных кадрах. – Прим. ред.). Работников из этой страны устраивает зарплата в 40–50 тысяч рублей в месяц: российские и азиатские строители просят в два раза больше.
Однако не все алтайские компании рады привлечению на стройки индийцев (даже высококвалифицированных специалистов). Так, на одном из бийских предприятий – производителей стройматериалов сообщили amic.ru: они вряд ли будут пользоваться услугами рабочих из этой южноазиатской республики.
"Мы мало знакомы с этим народом, их традициями, нравами, работоспособностью и возможностью работать в наших климатических условиях. Кроме того, с большой вероятностью найти русскоговорящего работника будет практически невозможно. А вкладывать средства, чтобы обучить их и языку, и принципам работы, нерентабельно", – сообщили в компании.
Руководитель компании "Алгоритм" Андрей Суртаев также уверен: языковые, менталитетные, а также профессиональные барьеры между странами очень высоки и вряд ли позволят даже квалифицированным специалистам "прижиться" в России.
"Инженер из Индии не знаком с российской системой нормативно-технической документации, ГОСТами на оформление чертежей и прочими нюансами строительной сферы. Вообще, я сомневаюсь, что самые квалифицированные кадры поедут к нам. Привлечь разнорабочих еще возможно: допустим, будет один бригадир, способный всем все объяснить. Если и приглашать инженерно-технический персонал, то из стран со схожим языком и техрегламентами: Казахстана, Беларуси, Сербии", – считает эксперт.
Он также уверен: привлечение кадров из Индии если и стоит рассматривать, то как временную меру. Лучше направить ресурсы на автоматизацию и механизацию производства. Но это комплексный и долгосрочный подход.
"Должно быть целевое кредитование на автоматизацию, более льготная система налогообложения для таких предприятий, снижение административных барьеров. Нужно в целом повышать качество жизни в регионе, качество инвестиционной привлекательности, чтобы люди не уезжали. Сейчас строители уезжают в Республику Алтай и другие регионы: там условия труда лучше, зарплаты выше. Нам нужно создавать должные условия. Но на местном уровне этот вопрос не решить", – говорит Андрей Суртаев.
09:21:25 14-04-2025
Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получают 80-100. За 40 тысяч вы сюда только отбитых йогов завезёте. Которые в Пятёрочке будут скупать и жрать один лук.
10:18:15 14-04-2025
Гость (09:21:25 14-04-2025) Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получа... Сам ты индус!
10:24:56 14-04-2025
Индиец (10:18:15 14-04-2025) Сам ты индус!... бхаратяне, так ведь правильно?
10:25:40 14-04-2025
Гость (09:21:25 14-04-2025) Не смешите! Индусы работают на швейном производстве и получа... Буддизм запрещает есть лук и чеснок если что...
11:28:02 14-04-2025
Гость (10:25:40 14-04-2025) Буддизм запрещает есть лук и чеснок если что...... Индуизм — основная религия у индусов в Индии. Его исповедуют 80% населения страны. Если не знаете, гугл в помощь.
15:09:20 14-04-2025
Гость (11:28:02 14-04-2025) Индуизм — основная религия у индусов в Индии. Его исповедуют... Вот точно! Далеко не все индийцы - индусы.
17:10:01 14-04-2025
Гость (15:09:20 14-04-2025) Вот точно! Далеко не все индийцы - индусы.... И не все индусы - индийцы. Есть ещё выпускники индуски.
09:23:47 14-04-2025
План - огонь!
😆
13:37:08 14-04-2025
Кхм... (09:23:47 14-04-2025) План - огонь!😆... Надёжный - как швейцарские часы.
09:27:56 14-04-2025
Необходимы трудовые игры гастарба́йтеров - по результатам завоз и вывоз.
09:32:33 14-04-2025
рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получается?
13:45:11 14-04-2025
Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... Потенциальные российские рабочие задействованы в одном мероприятии
14:01:02 14-04-2025
Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... а у нас кто-то пойдет на стройку работать за такие деньги?
16:11:41 14-04-2025
Гость (09:32:33 14-04-2025) рабочих из Индии --- а рабочих из России привлечь не получае... нет людей, вы с Луны? некому работать так то, вымирание
17:18:34 14-04-2025
Гость (16:11:41 14-04-2025) нет людей, вы с Луны? некому работать так то, вымирание... А если работать некому и вымирание, то для кого строят?
09:35:03 14-04-2025
Гм... и проблема и решение проблемы анекдотичны, всегда поражался людям умеющим говорить глупости с умным видом)
09:36:56 14-04-2025
Да проходили уже это господа капиталисты. Читайте историю, может выводы сделаете пока не поздно.
09:37:39 14-04-2025
т.е. продавать 1 кв.м за 140-150 тыс это норм. а платить 80-100 тыс в мес рабочим - это уже сверхвысокие зп?
10:15:09 14-04-2025
23 (09:37:39 14-04-2025) т.е. продавать 1 кв.м за 140-150 тыс это норм. а платить 80-... Вопрос скорее и состоит в доле труда рабочих при строительстве этого метра и периодичности участия на разных технологических этапах
09:44:10 14-04-2025
Повысьте зарплаты и от народа отбоя не будет. На законодательном уровне надо ввести квоту на гастеров, не более 20 %. Задолбали хитрозадые капиталисты.
09:47:30 14-04-2025
я бы лучше китайских и турецких строителей на рынок запустил.
а там бы посмотрели- почем квм.
и подальше от этого эксперимента всякие строительные МИНы, ФИНы, ФЕДы, КОМы и прочих контрольных контролеров и надзорных надзирателей.
думается, что будет сильно дешевле и качественнее.
и заодно посмотрим как разжиревшие отечественные "локомотивы экономики" задергаются.
09:49:19 14-04-2025
Подождите немного. Не надо индусов, с этими ЗП скоро русские женщины с высшим образованием закроют эти вакансии
09:51:23 14-04-2025
Поправка: вместо "нехватка кадров", читать, " нехватка кадров готовых трудиться за горстку орешков".
09:58:40 14-04-2025
Изучал вопрос. Индусы дорогие. Трансфер, зарплата выше средней нашей. Необходимость обеспечивать питание. Необходимость жесткого контроля с учетом их традиций. Перерывы в работе. Непонимание при том что тебе кивают. Возможно ИТР и можно нанимать, но вряд ли как массовый проект.
15:58:53 14-04-2025
м (09:58:40 14-04-2025) Изучал вопрос. Индусы дорогие. Трансфер, зарплата выше средн... Ещё ИТР-ов не хватало((
10:24:57 14-04-2025
Довелось читать сетования с какого-то предприятия в Подмосковье, куда таки завезли индусов. А) работают они хуже таджиков и б) разница менталитетов еще больше.
14:04:59 14-04-2025
Гость (10:24:57 14-04-2025) Довелось читать сетования с какого-то предприятия в Подмоско... после индусов будут умолять таджиков вернуться
10:59:14 14-04-2025
Дармоедов чиновников и менеджеров сократить не пробовали? Частных охранников больше, чем российская армия...
11:05:28 14-04-2025
Желание прыгнуть выше головы.., не логичнее отрегулировать то, что имеем.
11:48:08 14-04-2025
Помню на стройке индусу на ногу плиту уронили, так он потом на одной ноге ещё часа три танцевал и пел "Джыми джыми ача ача"
11:49:34 14-04-2025
- "Низкоквалифицированные рабочие готовы трудиться за 40–50 тыс. рублей в месяц"====== Где такие зарплаты неквалифицированных работяг в Алтайском крае? Если индиец станет начальника, то это будет кошмар.
12:58:58 14-04-2025
Т. е цена квадратного метра 150 т. , а то и более а платить русским денег нет и стаким враньем мы миримся и соглашается.
13:36:55 14-04-2025
Капитализмь капут!
15:11:12 14-04-2025
Гость (13:36:55 14-04-2025) Капитализмь капут!... Не получается никак у них!
13:38:59 14-04-2025
Ещё несколько лет назад, нас все пугали условиями труда, зарплатами и отсутствием пенсий в Китае. Теперь нашими условия пугают весь остальной мир.
14:09:31 14-04-2025
Это вам за то, что на выборы не ходите.
17:34:15 14-04-2025
Гость (14:09:31 14-04-2025) Это вам за то, что на выборы не ходите. ... А у нас на выборах кого-то выбирали?
14:22:29 14-04-2025
меня одну покоробила фраза "нос воротят"? типа, кто вы такие, холуи, чтобы нос от барина воротить? да вы всю жизнь благодарны будьте!
14:50:38 14-04-2025
Не знаю скажет ли кто-то такое, поэтому говорю я - таджики лучше! Это всё ещё наши люди. Некоторые прям наши-наши.
А индусы будут 100% чужими.
16:57:59 14-04-2025
Алексей (14:50:38 14-04-2025) Не знаю скажет ли кто-то такое, поэтому говорю я - таджики л... Женятся - и своими станут.
14:53:44 14-04-2025
Не доведёт жадность до добра. Сначала рабочие места отдать иностранцам, потом и результаты труда.
15:05:42 14-04-2025
руси хинди бхай бхай
16:27:23 14-04-2025
Готовы хоть чёрта завезти, лишь бы своим зарплату не поднимать .....
16:44:40 14-04-2025
Не будут они за 400 баксов ишачить...
21:36:40 14-04-2025
А много ли индусят в Барнауле?
Этак будет гооораздо больше.
07:36:51 15-04-2025
Это шутка от редакции. Индийцы очень своеобразный народ. Высококвалифицированные специалисты востребованы и там. Строительство ведётся во многих штатах. Низкоквалифицированные, как правило, ленивы. Просто получать 30 40 тысяч да, но работать тяжело за такие деньги будут единицы.
12:26:52 15-04-2025
А тех которых раньше пригласили назад отправят? Или они прошли повышение квалификации на продавцов яблок и картофеля, и мы по этим позициям можем быть спокойны.
13:57:56 15-04-2025
А в чём разница?