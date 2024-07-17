В Барнауле объявили о старте продаж современных офисов в комплексе "К-15"

Чистые и уже с ремонтом помещения ждут предпринимателей для быстрого и эффективного старта

17 июля 2024, 07:40, ИА Амител erid: LjN8K8h9D

Визуализация дизайн проекта одного из офисов комплекса "К-15"/ Иллюстрация предоставлена застройщиком

В Барнауле стартовали продажи в новом, перспективном и необычном для города объекте – комплексе "К-15". Это особое сочетание бизнес-пространства и апартаментов, расположенное в центре города. Рассказываем, какие помещения доступны к покупке и почему инвестировать в офисную недвижимость сегодня выгодно.

Что такое комплекс "К-15"?

Комплекс "К-15" – это современный объект коммерческой недвижимости, который сочетает в себе преимущества бизнес-пространства и жилого комплекса. Помещения отлично подойдут как для стартапов, небольших ИП, так и для крупных компаний.

В здании – три этажа. На первом находятся торговые помещения, два других состоят из офисов и апартаментов разной площади (от 17,5 до 54 кв. м). Кабинеты можно использовать как самостоятельно, так и объединять несколько для создания более просторного рабочего пространства. В каждом офисе есть "мокрая точка", что позволяет организовать бьюти-салон или выкупить несколько помещений под апартаменты.

Комплекс "К-15" / Фото предоставлено застройщиком

Комплекс расположен в центре Барнаула (на проспекте Калинина, 15/1), что обеспечивает его жителям и арендаторам удобный доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Рядом – основные магистрали города, удобная транспортная развязка, остановки общественного транспорта и деловые центры.

В "К-15" есть все необходимое для комфортной работы: парковка на 100 мест, уличное освещение и навигация, озеленение территории. За безопасность отвечают видеонаблюдение и охрана.

Какие помещения там можно купить?

В бизнес-центре представлены различные типы помещений, которые отлично подойдут предпринимателям. Среди них:

офисные помещения различной площади;

торговые помещения;

апартаменты.

Все имеют современную отделку и уже готовы к въезду и быстрому старту работы.

Внешний вид самого здания выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов и ярких акцентов, это действительно стильный бизнес-центр. Внутри – просторные холлы с актуальным дизайном и удобными зонами ожидания.

Для всех владельцев и арендаторов в комплексе будет переговорная комната, которую можно использовать бесплатно. В здании четыре зоны для работы:

Шесть мест для онлайн-встреч. Две небольшие комнаты для переговоров – на четырех человек каждая. Одна комната для переговоров на девять человек. Мягкая зона отдыха с кофе-машиной и вендинговым аппаратом.

Комплекс "К-15" / Фото предоставлены застройщиком

Почему инвестировать в офисную недвижимость сегодня выгодно?

Инвестирование в офисную недвижимость давно стало одним из самых надежных способов сохранения и приумножения капитала. Сегодня этот рынок на подъеме, и спрос на качественные офисные помещения только растет.

"Общероссийский тренд говорит о том, что стоимость кв. метра офисного пространства ниже, чем кв. метра жилья. При этом аренда "квадрата" в офисе оценивается выше, чем в квартире", – говорит директор агентства бренд-коммуникаций "Кирпич" Егор Галкин.

Этот тренд находит подтверждение и в столице Алтайского края. Поэтому коммерческая недвижимость становится весьма привлекательной для инвесторов, отмечают в агентстве.

Комплекс "К-15" предлагает хорошие возможности для получения прибыли:

готовый ремонт – чистые, уютные офисы с отделкой позволят новым владельцам сразу начать использовать помещение для ведения бизнеса, не тратя время и деньги на ремонт;

чистые, уютные офисы с отделкой позволят новым владельцам сразу начать использовать помещение для ведения бизнеса, не тратя время и деньги на ремонт; выгодная цена – стоимость начинается от 135 тысяч рублей за квадратный метр;

стоимость начинается от 135 тысяч рублей за квадратный метр; высокая деловая активность – комплекс находится в центре города, где всегда есть покупатели и клиенты.

Инвестируя в коммерческую недвижимость комплекса "К-15", вы получаете надежный актив, который будет приносить доход в течение многих лет.

Комплекс "К-15"

Адрес: пр. Калинина, 15/1

Телефон: +7 (3852) 570-515

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ИП Вдовин Иван Евгеньевич

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