В Барнауле объявили режим "черного неба"

Он продлится как минимум до 21 февраля

19 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.

Режим "черного неба" будет действовать с 15:00 19 февраля до 15:00 21 февраля.

В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.

Ранее мы рассказали, как жить во время режима "черного неба" и стоит ли проветривать помещения.