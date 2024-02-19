НОВОСТИОбщество

В Барнауле объявили режим "черного неба"

Он продлится как минимум до 21 февраля

19 февраля 2024, 14:00, ИА Амител

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.

Режим "черного неба" будет действовать с 15:00 19 февраля до 15:00 21 февраля.

В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.

Ранее мы рассказали, как жить во время режима "черного неба" и стоит ли проветривать помещения.

Барнаул Экология

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:12:54 19-02-2024

Что даёт,этот режим ? Неужели предприятия действительно выполняют рекомендацию о сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кто контролирует исполнение этих рекомендаций ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:34:26 19-02-2024

Гость (18:12:54 19-02-2024) Что даёт,этот режим ? Неужели предприятия действительно выпо... рекомендация- это не приказ и не закон. если руководители предприятий прислушаются- молодцы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

13:00:35 20-02-2024

Ок. Бурную деятельность изобразили. Дышите глубже.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров