В Барнауле объявили режим "черного неба"
Он продлится как минимум до 21 февраля
19 февраля 2024, 14:00, ИА Амител
Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле объявили штормовое предупреждение из-за скопления в воздухе вредных примесей первой степени опасности.
Режим "черного неба" будет действовать с 15:00 19 февраля до 15:00 21 февраля.
В мэрии Барнаула рекомендовали руководителям предприятий сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этот период.
Ранее мы рассказали, как жить во время режима "черного неба" и стоит ли проветривать помещения.
18:12:54 19-02-2024
Что даёт,этот режим ? Неужели предприятия действительно выполняют рекомендацию о сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кто контролирует исполнение этих рекомендаций ?
18:34:26 19-02-2024
Гость (18:12:54 19-02-2024) Что даёт,этот режим ? Неужели предприятия действительно выпо... рекомендация- это не приказ и не закон. если руководители предприятий прислушаются- молодцы.
13:00:35 20-02-2024
Ок. Бурную деятельность изобразили. Дышите глубже.