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В Барнауле объявили требования к чучелу, которое сожгут на Масленицу

Высокие оценки получат яркие и самобытные работы, которые удивят жюри конкурса

27 февраля 2024, 16:30, ИА Амител

Сожжение чучела на Масленицу / Фото: amic.ru
Сожжение чучела на Масленицу / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело "Боярыня Масленица", который пройдет в парке культуры и отдыха "Центральный", сообщает мэрия.

"К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Участниками могут быть как индивидуальные авторы, так и коллективы. Будет выбрана лучшая кукла, автора(ов) которой наградят памятным дипломом и денежным призом", – говорится в сообщении.

Требования к работам:

  • высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более 2 метров;
  • чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре. Резиновые, пластиковые, пластмассовые изделия не приветствуются, так как при сгорании будут давать черный дым, копоть и неприятный запах;
  • необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке;
  • куклы должны иметь устойчивую подставку.

Высокие оценки получат яркие и самобытные работы, которые удивят жюри своей массивностью, соответствием традиций и необычных подходом при создании.

Заявки на участие принимаются до 14 марта 2024 года по телефону: 8 (3852) 63-45-75 или по е-mail: park-ko@mail.ru, а также во "ВКонтакте".

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Комментарии 4

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Гость

16:50:30 27-02-2024

Главное что бы на главу города было похоже! Тогда точно сожгут...!

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Гость

16:55:46 27-02-2024

Какие требования? -Оно же чучело.

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Гость

20:23:01 27-02-2024

при СССР я просто ходил смотрел на горящую солому в женской(цыганской) одежде с платочком. + блины и конкурсы.

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Гость

22:20:29 27-02-2024

одобряем и счастливы!!!

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