В Барнауле очищают от снега парки, скверы и аллеи
В работах задействовали 25 единиц техники и 50 человек
20 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
В Барнауле продолжают очистку от снега и наледи парков, скверов, аллей и других общественных территорий, сообщили в мэрии.
Эти работы ведет учреждение "Благоустройство и озеленение". В них задействовали более 25 единиц техники и около 50 сотрудников.
"Вчера работы по очистке были проведены в Нагорном парке, в скверах имени Киры Баева и 60 лет Победы, по улице Молодежной. Также специалисты посыпали пешеходные дорожки на аллее по проспекту Ленина, по улице Георгия Исакова", – перечислили в мэрии.
До этого также очистили Мемориал Славы, площадь Сахарова, Обской бульвар, зеленые зоны по улице Георгиева и проспекту Космонавтов, парк имени Ленина и другие территории.
09:22:42 20-11-2024
А Папанинцев, Чкалова и Песчаная завалены снегом и местами сложно разъехаться
09:35:19 20-11-2024
25 лопат на 50 человек.
10:12:16 20-11-2024
В общем, просто выполняют свою работу, как и все горожане на своих местах.
10:58:24 20-11-2024
Парковки очищать,видимо,не надо? Как зима,по городу можно только на внедорожнике передвигаться!