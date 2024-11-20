В Барнауле очищают от снега парки, скверы и аллеи

В работах задействовали 25 единиц техники и 50 человек

20 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Уборка снега / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают очистку от снега и наледи парков, скверов, аллей и других общественных территорий, сообщили в мэрии.

Эти работы ведет учреждение "Благоустройство и озеленение". В них задействовали более 25 единиц техники и около 50 сотрудников.

"Вчера работы по очистке были проведены в Нагорном парке, в скверах имени Киры Баева и 60 лет Победы, по улице Молодежной. Также специалисты посыпали пешеходные дорожки на аллее по проспекту Ленина, по улице Георгия Исакова", – перечислили в мэрии.

До этого также очистили Мемориал Славы, площадь Сахарова, Обской бульвар, зеленые зоны по улице Георгиева и проспекту Космонавтов, парк имени Ленина и другие территории.