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В Барнауле очищают от снега парки, скверы и аллеи

В работах задействовали 25 единиц техники и 50 человек

20 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Уборка снега / Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают очистку от снега и наледи парков, скверов, аллей и других общественных территорий, сообщили в мэрии.

Эти работы ведет учреждение "Благоустройство и озеленение". В них задействовали более 25 единиц техники и около 50 сотрудников.

"Вчера работы по очистке были проведены в Нагорном парке, в скверах имени Киры Баева и 60 лет Победы, по улице Молодежной. Также специалисты посыпали пешеходные дорожки на аллее по проспекту Ленина, по улице Георгия Исакова", – перечислили в мэрии.

До этого также очистили Мемориал Славы, площадь Сахарова, Обской бульвар, зеленые зоны по улице Георгиева и проспекту Космонавтов, парк имени Ленина и другие территории.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

09:22:42 20-11-2024

А Папанинцев, Чкалова и Песчаная завалены снегом и местами сложно разъехаться

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Гость

09:35:19 20-11-2024

25 лопат на 50 человек.

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Гость

10:12:16 20-11-2024

В общем, просто выполняют свою работу, как и все горожане на своих местах.

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гость

10:58:24 20-11-2024

Парковки очищать,видимо,не надо? Как зима,по городу можно только на внедорожнике передвигаться!

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