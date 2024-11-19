Из-за перепадов температур на дорогах ожидается сильная гололедица

19 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Мужчина в снегу / Фото: amic.ru

Спокойную и без осадков погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 20 ноября. Ночью столбики термометров покажут от -3 до -14 градусов. Днем в среду ожидается от 0 до -5 и только по югу воздух прогреется до +5. Однако уже с 21 ноября в регионе вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"На большей части территории днем 21 ноября и сутки 22-го ветер максимально усилится до 15-18 метров в секунду. На большей части территории будет идти снег и мокрый снег, а местами поднимутся метели. Из-за перепадов температур на дорогах ожидается сильная гололедица", – рассказала синоптик.

21 ноября ночью будет от -4 до -9 градусов, а по востоку температура понизится до -14. Днем воздух прогреется до -1…+4°С. Ночью 22-го числа ожидается от -2 до -7 градусов, а днем – 0…-5.