В Барнауле очистили от снега дороги и автобусные остановки

Также минувшей ночью дорожники обрабатывали скользкие участки противогололедными материалами

14 октября 2024, 09:47, ИА Амител

Уборка снега / Фото: unsplash.com

В Барнауле в ночь на 14 октября работала 61 единица зимней техники, которая устраняла последствия дождя с мокрым снегом.

В мэрии сообщили, что дорожники прометали дороги и тротуары, а также по необходимости обрабатывали те или иные участки противогололедными материалами.

Также вывозили снег с остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам на Змеиногорском тракте и проспектах Ленина и Красноармейском.