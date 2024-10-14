В Барнауле очистили от снега дороги и автобусные остановки
Также минувшей ночью дорожники обрабатывали скользкие участки противогололедными материалами
14 октября 2024, 09:47, ИА Амител
Уборка снега / Фото: unsplash.com
В Барнауле в ночь на 14 октября работала 61 единица зимней техники, которая устраняла последствия дождя с мокрым снегом.
В мэрии сообщили, что дорожники прометали дороги и тротуары, а также по необходимости обрабатывали те или иные участки противогололедными материалами.
Также вывозили снег с остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам на Змеиногорском тракте и проспектах Ленина и Красноармейском.
09:50:55 14-10-2024
Кто будет чистить дороги за припаркованными в снегопад на проезжей части фурами и жоповозками? Там уже всё в лёд схватилось.
11:35:32 14-10-2024
Гость (09:50:55 14-10-2024) Кто будет чистить дороги за припаркованными в снегопад на пр... да это же ужас ужасный.
09:51:01 14-10-2024
А тратуары? С-Западная - один сплошной каток! Хотя, там всегда каток. Это же не около администрации.
11:18:25 14-10-2024
Гость (09:51:01 14-10-2024) А тратуары? С-Западная - один сплошной каток! Хотя, там всег... Около администрации - Ленинский, сплошная катушка.
09:53:08 14-10-2024
Остановка "Хлебозавод" на П. Сухова, "Юность" на Э. Алексеевой - сплошной лед. В каком городе они чистили?
10:15:27 14-10-2024
гость (09:53:08 14-10-2024) Остановка "Хлебозавод" на П. Сухова, "Юность" на Э. Алексеев... лед чистый?
10:07:14 14-10-2024
Комментаторы не нойте. Кого не устраивает лопаты в руки и вперёд.
10:16:57 14-10-2024
Жора (10:07:14 14-10-2024) Комментаторы не нойте. Кого не устраивает лопаты в руки и вп... Кого не устраивает медицина, учитесь лечить сами или шуруйте в платную клинику, кого не устраивает ОТ, шуруйте пешком или на такси. Не устраивает качество очистки дорог - выходите на проезжую часть и машите лопатами, это же так просто. Те, кому не нравится отсутствие садиков и т.д. вообще скоро будут платить большие штрафы. Далее по списку. Вот только один вопрос возникает, но за него, видимо, уже тоже можно сесть)
11:28:57 14-10-2024
Гость (10:16:57 14-10-2024) Кого не устраивает медицина, учитесь лечить сами или шуруйте... что из перечисленного вами зависит от погоды? Или вы решили за садики и медицину на дорожниках и дворниках оторваться?
12:52:18 14-10-2024
Жора! (11:28:57 14-10-2024) что из перечисленного вами зависит от погоды? Или вы решили ... Все перечисленное, включая то, что зависит от погоды, а именно очистка дорог в зимний период, финансируется на деньги налогоплательщиков. У нас где-то прописано в законе, что зависящее от погоды - это личная ответственность граждан, а не администрации города? Или администрация не в курсе, что когда наступает зима, нужно чистить дороги и тротуары с остановками, а не только гсм списывать? И да, мне кто-то компенсирует неполученную зп, когда я пойду махать лопатой вместо работы?
11:34:49 14-10-2024
Гость (10:16:57 14-10-2024) Кого не устраивает медицина, учитесь лечить сами или шуруйте... да, можно. и случаи есть.
10:09:55 14-10-2024
Очистили от снега автобусные остановки??? Слов нет, одни........ 1
10:13:33 14-10-2024
Признак "почищенных" дорог это бруствер из снега и грязи, при выезде со двора.
12:47:28 14-10-2024
Гость (10:13:33 14-10-2024) Признак "почищенных" дорог это бруствер из снега и грязи, пр... дык все же на внедорожниках ездят?
хавалы, джаки - у них же вона какие колёсы большие? вот и вперед.