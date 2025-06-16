Как будет ходить транспорт на проспекте Ленина во время двухнедельного перекрытия?
Закончить все работы планируют к 30 июня
16 июня 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле с 16 июня начнутся работы по техническому перевооружению участка магистральной тепловой сети М-213 диаметром 500 мм в районе проспекта Ленина, 60. На время ремонта, с 20 по 22 июня и с 27 по 29 июня, изменятся схемы движения общественного транспорта.
Как будет ходить общественный транспорт?
Движение автобусов № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 125, 144 будет организовано по следующей схеме:
- проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Ленина – улица Димитрова – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина.
Движение троллейбуса № 1 будет организовано по следующей схеме:
- стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
Движение троллейбуса № 7 будет организовано по следующей схеме:
- улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы.
На весь период проведения работ движение автобуса № 33р будет организовано по следующей схеме:
- проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина.
Что за ремонтные работы?
Масштабные работы по замене трубопроводов на этой магистрали энергетики ведут с 2022 года и завершают в текущем году на наиболее изношенном участке – под проезжей частью проспекта Ленина вдоль улицы Молодежной.
Весь объем работ разделен на три этапа:
- Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт с 16 по 30 июня.
- Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, будет перекрыта с 20 по 22 июня.
- Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня.
М-213 обеспечивает теплоснабжение более семи тысяч барнаульцев, включая 62 многоквартирных дома, 33 административных здания, четыре школы, детский сад и два медучреждения.
Окончание ремонтных работ и восстановление благоустройства запланировано на 30 июня.
17:44:50 11-06-2025
Красноармейск-Анатолия сегодня фура уперлась, по Интернациональной проехать только на велосипеде можно. Уберите там парковку, пока объезд!!!
18:37:09 11-06-2025
а нарисовать?
08:46:55 12-06-2025
Вы сначала пересечение Анатолия-Красноармейский откройте. Потом уже Ленина - молодежку перекрывайте!! Думайте головой !!
10:17:39 16-06-2025
ничего не понять!!!
10:29:58 16-06-2025
когда карту нарисуют?
11:57:00 17-06-2025
Пр. Картавого перекрыли, Красноармейский-Анатолия перекрыли и гвоздь в кышку гроба. Перекрыли 1/2 перекрёстка Гоголя-Челюскинцев.
За что такая ненависть к местному населению ???