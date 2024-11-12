В Барнауле ограничили движение возле Нового моста из-за небольшого ремонта
Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00
12 ноября 2024, 11:10, ИА Амител
Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле утром 12 ноября частично ограничили движение на въезде в город, сообщает Госавтоинспекция.
"Ведутся ремонтные работы элементов обустройства улично-дорожной сети на въезде в Барнаул по Новому мосту", – рассказали в ведомстве.
Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00, в зависимости от погодных условий. Движение идет по левой полосе.
Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", работы ведутся по правой полосе Правобережного тракта.
11:17:38 12-11-2024
Либо Амик, либо Госавтоинспекция мух не ловят. Со вчерашнего дня все перекрыто. Сегодня утром из-а этого на Правобережном тракте пробень была.
11:43:03 12-11-2024
Гость (11:17:38 12-11-2024) Либо Амик, либо Госавтоинспекция мух не ловят. Со вчерашнего... Это делают с июля месяца еще
11:38:28 12-11-2024
Это именно надо делать в час пик, когда утром едут все на работу. Пробка была километра 3
11:51:12 12-11-2024
правая сторона еще в в воскресенье была перекрыта, от кума ехал после гулянки, обратил внимание, еще подумал, что в понедельник будет жестко... опомнились ))
15:00:23 12-11-2024
Из-за этого "небольшого ремонта" сотни барнаульцев не смогли вовремя приехать на работу, по срочным делам и т.д. Полное неуважение к жителям, это пример "Государство НЕ для людей". Это Автодор такой неклиентоцентричный???