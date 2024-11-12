НОВОСТИТранспорт

В Барнауле ограничили движение возле Нового моста из-за небольшого ремонта

Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00

12 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru
Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле утром 12 ноября частично ограничили движение на въезде в город, сообщает Госавтоинспекция.

"Ведутся ремонтные работы элементов обустройства улично-дорожной сети на въезде в Барнаул по Новому мосту", – рассказали в ведомстве.

Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00, в зависимости от погодных условий. Движение идет по левой полосе.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", работы ведутся по правой полосе Правобережного тракта.

Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула

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НОВОСТИОбщество
Барнаул дорожное движение

Комментарии 5

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Гость

11:17:38 12-11-2024

Либо Амик, либо Госавтоинспекция мух не ловят. Со вчерашнего дня все перекрыто. Сегодня утром из-а этого на Правобережном тракте пробень была.

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Гость

11:43:03 12-11-2024

Гость (11:17:38 12-11-2024) Либо Амик, либо Госавтоинспекция мух не ловят. Со вчерашнего... Это делают с июля месяца еще

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Гость

11:38:28 12-11-2024

Это именно надо делать в час пик, когда утром едут все на работу. Пробка была километра 3

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Гость

11:51:12 12-11-2024

правая сторона еще в в воскресенье была перекрыта, от кума ехал после гулянки, обратил внимание, еще подумал, что в понедельник будет жестко... опомнились ))

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Новоалтаец

15:00:23 12-11-2024

Из-за этого "небольшого ремонта" сотни барнаульцев не смогли вовремя приехать на работу, по срочным делам и т.д. Полное неуважение к жителям, это пример "Государство НЕ для людей". Это Автодор такой неклиентоцентричный???

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