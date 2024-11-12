В Барнауле ограничили движение возле Нового моста из-за небольшого ремонта

Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00

12 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле утром 12 ноября частично ограничили движение на въезде в город, сообщает Госавтоинспекция.

"Ведутся ремонтные работы элементов обустройства улично-дорожной сети на въезде в Барнаул по Новому мосту", – рассказали в ведомстве.

Правая полоса перекрыта ориентировочно до 12:00, в зависимости от погодных условий. Движение идет по левой полосе.

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", работы ведутся по правой полосе Правобережного тракта.