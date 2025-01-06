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В Барнауле организуют движение трамваев в Рождественскую ночь

Горожане смогут вернуться домой после ночной службы

06 января 2025, 10:15, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com
Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

В Рождественскую ночь – с 6 на 7 января – барнаульцы смогут воспользоваться общественным транспортом для возвращения домой после ночной службы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Маршруты трамваев

От Покровского кафедрального собора в 01:30:

  • Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – депо № 1 (пр. Коммунаров, 128);
  • Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

От Александро-Невского собора в 01:30:

  • по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
  • по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.
Храм в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Когда и в каких храмах Барнаула пройдут традиционные рождественские богослужения?

В этом году все храмы города будут проводить службы по единому расписанию
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