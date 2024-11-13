В Барнауле остановили поиск арендатора участка между ТЦ "Весна" и "Огни"

Жалобу в суд подал алтайский бизнесмен

13 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Улица Малахова в Барнауле / Фото: amic.ru

Аукцион на право аренды участка между ТРЦ "Огни" и ТЦ "Весна" в Барнауле приостановлен из-за жалобы потенциального арендатора. Об этом сообщает "Банкфакс".

Предприниматель Анатолий Аникин подал иск в Арбитражный суд Алтайского края. Бизнесмен опасается, что торги проведут, нарушая закон о конкуренции.

Аукцион на право заключения аренды земельного участка по адресу Малахова, 86г, должен был состояться 2 ноября. Процедуру приостановили из-за судебных требований Аникина к Алтайкрайимуществу. Бизнесмен просит запретить проведение торгов и другие действия с землей.

Аникин предполагал, что при проведении процедуры может быть "явное ограничение конкуренции". По мнению истца, торги могут пройти неправомерно.

Также предприниматель подал жалобу на процедуру торгов в УФАС по Алтайскому краю. В мае 2024 года он просил Алтайкрайимущество провести аукцион с установлением вида разрешенного использования (ВРИ) "спорт". Чиновники сообщили, что направили обращение в комитет по строительству архитектуре и развитию Барнаула по этому вопросу. Однако, со слов бизнесмена, его ввели в заблуждение и подогнали ВРИ под деловое управление, объекты торговли и магазины. Это стало поводом для отказов ведомства Аникину, поскольку назначение земли поменяли.

Среди претендентов на участок – индивидуальные предприниматели Андрей Кутулуцкий, Вера Шипилова, Анатолий Аникин, а также фирмы "Сибирьконтракт плюс", "Медицинский центр" и другие.

Участок возле торговых центров "Огни" и "Весна" относится к землям населенных пунктов и предназначен для строительства торговых площадок, центров и офисов. Его площадь составляет около 4,6 тысячи кв.м. Начальная цена – более 3,7 млн рублей.