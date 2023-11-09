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В Барнауле осудили "бизнесмена", который украл 47 млн рублей у инвесторов

Мужчина уговаривал вкладываться в его предприятие, которого не существовало, обещая солидные дивиденды

09 ноября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор 31-летнему мужчине, который взял у восьми жителей 47 млн рублей якобы для развития бизнеса и похитил их. Об этом рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Заседание проходило в Октябрьском районном суде. Он установил, что в 2021-2022 годах подсудимый, позиционируя себя успешным бизнесменом в сфере продажи сельхозпродукции, под видом инвестирования привлекал средства граждан. Он обещал им возврат произведенных вложений и выплату высоких дивидендов.

Всего в несуществующее предприятие инвестировали восемь человек, которые в сумме дали мошеннику 47 млн рублей.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначили три с половиной года в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Барнаул суд

Комментарии 4

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Гость

21:58:24 09-11-2023

Вор у воров,шапку украл. У меня, нет даже ржавого рубля, чтобы инвестировать.

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Гость

22:05:18 09-11-2023

Гость (21:58:24 09-11-2023) Вор у воров,шапку украл. У меня, нет даже ржавого рубля, что... Вы в полной безопасности. Грех жаловаться

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...

22:13:59 09-11-2023

Само слово инвестирование здесь означает что денюжки исченут

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Гость

09:32:06 10-11-2023

Человек осужден, что мешает опубликовать его ФИО? Чтобы знать героя в лицо?

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