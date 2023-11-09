В Барнауле осудили "бизнесмена", который украл 47 млн рублей у инвесторов

Мужчина уговаривал вкладываться в его предприятие, которого не существовало, обещая солидные дивиденды

09 ноября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вынесли приговор 31-летнему мужчине, который взял у восьми жителей 47 млн рублей якобы для развития бизнеса и похитил их. Об этом рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

Заседание проходило в Октябрьском районном суде. Он установил, что в 2021-2022 годах подсудимый, позиционируя себя успешным бизнесменом в сфере продажи сельхозпродукции, под видом инвестирования привлекал средства граждан. Он обещал им возврат произведенных вложений и выплату высоких дивидендов.

Всего в несуществующее предприятие инвестировали восемь человек, которые в сумме дали мошеннику 47 млн рублей.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначили три с половиной года в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.