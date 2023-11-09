В Барнауле осудили "бизнесмена", который украл 47 млн рублей у инвесторов
Мужчина уговаривал вкладываться в его предприятие, которого не существовало, обещая солидные дивиденды
09 ноября 2023, 21:45, ИА Амител
В Алтайском крае вынесли приговор 31-летнему мужчине, который взял у восьми жителей 47 млн рублей якобы для развития бизнеса и похитил их. Об этом рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Заседание проходило в Октябрьском районном суде. Он установил, что в 2021-2022 годах подсудимый, позиционируя себя успешным бизнесменом в сфере продажи сельхозпродукции, под видом инвестирования привлекал средства граждан. Он обещал им возврат произведенных вложений и выплату высоких дивидендов.
Всего в несуществующее предприятие инвестировали восемь человек, которые в сумме дали мошеннику 47 млн рублей.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и назначили три с половиной года в колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
21:58:24 09-11-2023
Вор у воров,шапку украл. У меня, нет даже ржавого рубля, чтобы инвестировать.
22:05:18 09-11-2023
Гость (21:58:24 09-11-2023) Вор у воров,шапку украл. У меня, нет даже ржавого рубля, что... Вы в полной безопасности. Грех жаловаться
22:13:59 09-11-2023
Само слово инвестирование здесь означает что денюжки исченут
09:32:06 10-11-2023
Человек осужден, что мешает опубликовать его ФИО? Чтобы знать героя в лицо?