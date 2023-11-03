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На суде с барнаульцев потребовали заявление от умершей шестимесячной дочки

Сейчас родители ждут результаты еще одной экспертизы, которая и вовсе может прекратить уголовное дело

03 ноября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Барнаула, у которых в одной из клиник Новосибирска умерла шестимесячная дочь, пытаются добиться справедливости в суде, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, история произошла в мае 2022 года. Девочку привезли в клинику на пластическую операцию по исправлению заячьей губы. После процедуры ребенок несколько дней провел в реанимации и скончался. Специалисты Росздрава провели проверку, в ходе которой обнаружили ряд нарушений.

Мать девочки рассказала, что объем потерянной во время операции крови не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, после произошел отек мозга и стали отказывать органы.

Родители подали иск в суд с требованием компенсации. На днях прошло заседание.

"Сторона защиты заявила, что должно быть заявление от моей шестимесячной дочки. Вы только представьте: заявление от ребенка, который умер полтора года назад", – возмущается мать девочки.

Сейчас родители ждут результаты еще одной экспертизы, которая выясняет связь между действиями врачей и смертью ребенка. Уголовное дело могут прекратить.

Фото: unsplash.com

Названа причина смерти шестимесячной девочки из Барнаула после пластической операции

По словам матери ребенка, когда она увидела тело дочери, ее "кожа висела обрывками, губы были разорваны"
НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область суд

Комментарии 1

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Светлана

18:47:36 03-11-2023

Ну, не от умершего ребёнка заявление потребовали. Возможно, просто заявление от потерпевшего. А представляют интересы ребёнка всегда родители или другие лица. Мои соболезнования родителям.

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