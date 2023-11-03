На суде с барнаульцев потребовали заявление от умершей шестимесячной дочки

Сейчас родители ждут результаты еще одной экспертизы, которая и вовсе может прекратить уголовное дело

03 ноября 2023, 17:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула, у которых в одной из клиник Новосибирска умерла шестимесячная дочь, пытаются добиться справедливости в суде, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, история произошла в мае 2022 года. Девочку привезли в клинику на пластическую операцию по исправлению заячьей губы. После процедуры ребенок несколько дней провел в реанимации и скончался. Специалисты Росздрава провели проверку, в ходе которой обнаружили ряд нарушений.

Мать девочки рассказала, что объем потерянной во время операции крови не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, после произошел отек мозга и стали отказывать органы.

Родители подали иск в суд с требованием компенсации. На днях прошло заседание.

"Сторона защиты заявила, что должно быть заявление от моей шестимесячной дочки. Вы только представьте: заявление от ребенка, который умер полтора года назад", – возмущается мать девочки.

Сейчас родители ждут результаты еще одной экспертизы, которая выясняет связь между действиями врачей и смертью ребенка. Уголовное дело могут прекратить.