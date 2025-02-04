В Барнауле осудили военного, который несколько раз уклонялся от несения службы

Впервые мужчина покинул воинскую часть в 2022 году, а еще раз — уже весной 2024-го

04 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле осудили военного, который несколько раз уклонялся от военной службы. Как сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда, мужчина получил семь с половиной лет лишения свободы.

Так, 17 ноября 2022 года военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, поскольку решил отдохнуть от своих обязанностей. 25 января 2023 года он сам прибыл в военный комиссариат и получил предписание явиться 31 января, однако в итоге не выполнил этого требования. Только 15 марта военнослужащий был задержан полицией.

Военному предписали явиться на комиссию 20 апреля, однако в указанный срок он не пришел, появившись в военкомате на две недели позже – 5 мая. Отправившись на службу, через некоторое время мужчина решил опять самовольно покинуть службу и находился в бегах до 10 сентября 2024 года, когда и был задержан.