В Барнауле осудят пятерых иностранцев, которые распространяли закладки в разных регионах
За год злоумышленники создали более 800 схронов с запрещенными веществами
01 июля 2025, 09:40, ИА Амител
В Барнауле осудят членов этнической криминальной группировки, причастных к сбыту наркотиков в ряде регионов России, сообщает "МВД Медиа".
Осенью 2024 года правоохранители задержали пятерых граждан Узбекистана, которые законно находились в РФ. Они сотрудничали с нелегальным интернет-магазином и получали партии наркотиков из тайников в Алтайском крае и Новосибирской области, а затем распространяли их бесконтактным способом.
"За год своего криминального промысла они создали более 800 схронов в городах разных субъектов, включая Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Волгоград. Координаты закладок были найдены в их телефонах", — говорится в сообщении.
Только с августа по октябрь 2024 года иностранцы получили за это более 1,3 млн рублей. При задержании у них также изъяли почти 90 г героина.
Уголовные дела о 55 эпизодах преступной деятельности направили в суд. Все обвиняемые находятся под стражей.
09:43:51 01-07-2025
китайский метод доходчивее, так думаю.
11:23:24 01-07-2025
Ну очень ценные иностранные специалисты.
16:29:28 01-07-2025
Даже если посадят, то содержать их будут пару лет на наши налоги, а потом по какой-нибудь амнистии к выборам выпустят.
16:39:19 01-07-2025
Russkiy (16:29:28 01-07-2025) Даже если посадят, то содержать их будут пару лет на наши на... то есть все-таки желателен китайский вариант...