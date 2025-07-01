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В Барнауле осудят пятерых иностранцев, которые распространяли закладки в разных регионах

За год злоумышленники создали более 800 схронов с запрещенными веществами

01 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "МВД Медиа" / t.me/mediamvd
Фото: "МВД Медиа" / t.me/mediamvd

В Барнауле осудят членов этнической криминальной группировки, причастных к сбыту наркотиков в ряде регионов России, сообщает "МВД Медиа".

Осенью 2024 года правоохранители задержали пятерых граждан Узбекистана, которые законно находились в РФ. Они сотрудничали с нелегальным интернет-магазином и получали партии наркотиков из тайников в Алтайском крае и Новосибирской области, а затем распространяли их бесконтактным способом.

"За год своего криминального промысла они создали более 800 схронов в городах разных субъектов, включая Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Волгоград. Координаты закладок были найдены в их телефонах", — говорится в сообщении.

Только с августа по октябрь 2024 года иностранцы получили за это более 1,3 млн рублей. При задержании у них также изъяли почти 90 г героина. 

Уголовные дела о 55 эпизодах преступной деятельности направили в суд. Все обвиняемые находятся под стражей.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Musik

09:43:51 01-07-2025

китайский метод доходчивее, так думаю.

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Иванна

11:23:24 01-07-2025

Ну очень ценные иностранные специалисты.

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Russkiy

16:29:28 01-07-2025

Даже если посадят, то содержать их будут пару лет на наши налоги, а потом по какой-нибудь амнистии к выборам выпустят.

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Musik

16:39:19 01-07-2025

Russkiy (16:29:28 01-07-2025) Даже если посадят, то содержать их будут пару лет на наши на... то есть все-таки желателен китайский вариант...

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