В Барнауле осудят пятерых иностранцев, которые распространяли закладки в разных регионах

За год злоумышленники создали более 800 схронов с запрещенными веществами

01 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "МВД Медиа" / t.me/mediamvd

В Барнауле осудят членов этнической криминальной группировки, причастных к сбыту наркотиков в ряде регионов России, сообщает "МВД Медиа".

Осенью 2024 года правоохранители задержали пятерых граждан Узбекистана, которые законно находились в РФ. Они сотрудничали с нелегальным интернет-магазином и получали партии наркотиков из тайников в Алтайском крае и Новосибирской области, а затем распространяли их бесконтактным способом.

"За год своего криминального промысла они создали более 800 схронов в городах разных субъектов, включая Барнаул, Новосибирск, Кемерово и Волгоград. Координаты закладок были найдены в их телефонах", — говорится в сообщении.

Только с августа по октябрь 2024 года иностранцы получили за это более 1,3 млн рублей. При задержании у них также изъяли почти 90 г героина.

Уголовные дела о 55 эпизодах преступной деятельности направили в суд. Все обвиняемые находятся под стражей.