В Барнауле осужденные покрасили стены в детском центре "Солнышко"

Сотрудники центра поблагодарили их за косметический ремонт

17 июня 2025, 18:20, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В Барнауле шесть осужденных из исправительного центра сделали косметический ремонт нескольких помещений социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко", сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.

Ремонт произвели в помещениях, где происходит первичное размещение поступивших в центр детей.

"Осужденные сняли старое покрытие стен, провели их грунтование, выравнивание и окрашивание. Также провели работы по замене части потолка. Все расходы на материалы для ремонта осужденные к принудительным работам взяли на себя", – рассказали в УФСИН.

Сотрудники центра поблагодарили осужденных за помощь.

Отмечается, что осужденные барнаульских исправительных центров на постоянной основе помогают "Солнышку": убирают территорию и передают подарки воспитанникам на праздники.