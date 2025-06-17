В Барнауле осужденные покрасили стены в детском центре "Солнышко"
Сотрудники центра поблагодарили их за косметический ремонт
17 июня 2025, 18:20, ИА Амител
В Барнауле шесть осужденных из исправительного центра сделали косметический ремонт нескольких помещений социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко", сообщили в пресс-службе УФСИН по Алтайскому краю.
Ремонт произвели в помещениях, где происходит первичное размещение поступивших в центр детей.
"Осужденные сняли старое покрытие стен, провели их грунтование, выравнивание и окрашивание. Также провели работы по замене части потолка. Все расходы на материалы для ремонта осужденные к принудительным работам взяли на себя", – рассказали в УФСИН.
Сотрудники центра поблагодарили осужденных за помощь.
Отмечается, что осужденные барнаульских исправительных центров на постоянной основе помогают "Солнышку": убирают территорию и передают подарки воспитанникам на праздники.
19:34:22 17-06-2025
"Джентелемены удачи.
Украли. Выпили в тюрьму. Романтика"
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А вообще они и на Шинном работают...
И некоторые наравне с "вольными" !!!
09:19:00 18-06-2025
Сами за свой счёт... Интересно чем их так сильно прижали что они добровольно и за свои деньги .
09:44:09 18-06-2025
3 (09:19:00 18-06-2025) Сами за свой счёт... Интересно чем их так сильно прижали что...
Либо обещание УДО, либо - швабры.
17:45:34 18-06-2025
и теперь все дети м*терятся? страаано