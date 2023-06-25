В Барнауле освятили купола нового храма на Солнечной Поляне

В 2023 году на территории планируют завершить благоустройство

25 июня 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: Алтайская метрополия

Митрополит Сергий освятил купола и накупольные кресты, которые установят на храме Святого Духа на Солнечной Поляне, 90. Об этом рассказали в Алтайской метрополии.

Отмечается, что в этом году планируют завершить благоустройство территории, а также закончить строительство здания духовно-просветительского центра с актовым залом и аудиториями.

После завершения этих работ начнут отделку верхнего храма.