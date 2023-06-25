В Барнауле освятили купола нового храма на Солнечной Поляне
В 2023 году на территории планируют завершить благоустройство
25 июня 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: Алтайская метрополия
Митрополит Сергий освятил купола и накупольные кресты, которые установят на храме Святого Духа на Солнечной Поляне, 90. Об этом рассказали в Алтайской метрополии.
Отмечается, что в этом году планируют завершить благоустройство территории, а также закончить строительство здания духовно-просветительского центра с актовым залом и аудиториями.
После завершения этих работ начнут отделку верхнего храма.
18:03:16 25-06-2023
т.е. школы не будет?
21:06:12 25-06-2023
А что, старые уже закончились?
11:01:54 26-06-2023
Гость (21:06:12 25-06-2023) А что, старые уже закончились?... Старые недостаточно святые.
08:33:32 26-06-2023
Предлагаю при открытии магазинов одной известной сети сразу предусматривать в качестве тактического союзника наравне с с сетью хозтоваров "Н...С" и сетью аптек "Пер... По..щ" точку ЗАО РПЦ с самым нееобходимым- причастие, венчание, отпевание...
08:38:58 26-06-2023
Школы там тоже построили, как и детские садики ,тебя не спросили.А богоугодные заведения в густонаселенном районе не лишние будут.Старушки туда будут добираться своим пёхом,а не на трамваях ездить.
09:23:19 26-06-2023
Гость (08:38:58 26-06-2023) Школы там тоже построили, как и детские садики ,тебя не спро... А говорят, Иисус беден был, и проповедовал в пустыне... а ещё, говорят, будто Он ученикам своим говорил, что если где двое соберутся, то и он там третий будет... а старушкам двигаться тоже надо- вон, в КНР, старушки и старички в 70-80 лет, занимаясь у-шу в парке, где, к слову, нет ни одной церкви, выглядят на 40-50 лет и живут по 90-100 лет...
09:55:28 26-06-2023
Гость (09:23:19 26-06-2023) А говорят, Иисус беден был, и проповедовал в пустыне... а ещ... Козёл ты антиправославный.Сам я в бога не верю,советское воспитание у меня такое,начиная от родителей.Настучал бы я тебе при встрече по твоей колокольне,где летучие мыши завелись.
10:04:02 26-06-2023
Гость (09:55:28 26-06-2023) Козёл ты антиправославный.Сам я в бога не верю,советское вос... От советского у тебя только папа и мама.
11:04:00 26-06-2023
Гость (09:55:28 26-06-2023) Козёл ты антиправославный.Сам я в бога не верю,советское вос... О, интернет-воин возбудился. Ты страстями одержим однако, а это грех великий. Покайся, а то в рай не попадёшь.
11:01:06 26-06-2023
Гость (08:38:58 26-06-2023) Школы там тоже построили, как и детские садики ,тебя не спро... Богоугодные? А какому богу они угодны? Богу алчности что ли?
09:26:54 26-06-2023
Ты, батюшка, в аду жарко загоришь-то, вона сколько на тебе сала!" (с) Б. Шергин "Старые старухи".