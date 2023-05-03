В Барнауле отключат светофор на оживлённом перекрёстке

Устройство не будет работать полтора часа

03 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 3 мая отключат светофор на перекрёстке улиц Матросова и Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Устройство не будет работать с 13:30 до 15:00. Причина – плановый ремонт электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

Ранее стало известно, что на улицах Барнаула появится 16 новых светофоров. Потратят на них 224 тысячи рублей.