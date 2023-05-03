В Барнауле отключат светофор на оживлённом перекрёстке
Устройство не будет работать полтора часа
03 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 3 мая отключат светофор на перекрёстке улиц Матросова и Антона Петрова, сообщили в мэрии.
Устройство не будет работать с 13:30 до 15:00. Причина – плановый ремонт электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
Ранее стало известно, что на улицах Барнаула появится 16 новых светофоров. Потратят на них 224 тысячи рублей.
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