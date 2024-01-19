В Барнауле отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской

Ограничение продлится четыре часа

19 января 2024, 08:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 19 января отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 13:00. Причина – плановый ремонт электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей.