В Барнауле отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской
Ограничение продлится четыре часа
19 января 2024, 08:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 19 января отключат светофор на пересечении шоссе Ленточный Бор с улицей Власихинской, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 13:00. Причина – плановый ремонт электросетей.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей.
Комментарии 0