В Барнауле отключат светофоры на 13 участках

Водителей просят соблюдать ПДД

24 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за плановых работ отключат ряд светофоров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Устройства не будут работать на 13 дорожных участках:

пр. Калинина – ул. Профинтерна с 09:20 до 10:20;

пр. Калинина – ул. Сизова с 09:20 до 10:20;

пр. Комсомольский – ул. Чкалова с 10:50 до 11:50;

пр. Комсомольский – ул. Димитрова с 10:50 до 11:50;

пр. Комсомольский – ул. Кирова с 10:50 до 11:50;

пл. Октября с 13:40 до 14:40;

пл. Победы с 13:40 до 14:40;

пр. Строителей – ул. Деповская с 13:40 до 14:40;

пр. Строителей, 21, с 13:40 до 14:40;

ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой с 15:10 до 16:10;

ул. Малахова – ул. Петра Сухова с 15:10 до 16:10;

пр. Космонавтов – ул. Солнечная Поляна до 16:00;

ул. Попова – ул. Антона Петрова до 16:00.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.