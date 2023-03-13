В Барнауле отключат светофоры на оживлённых перекрёстках 14 марта

Причина отключения – плановый ремонт сетей электроснабжения

13 марта 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Барнауле 14 марта временно не будут работать несколько светофоров, сообщает мэрия.

"С 08:30 до 10:00 не будет работать светофор на перекрёстке проспекта Калинина и улицы Кулагина. С 13:30 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрёстке проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова", – говорится в сообщении.

Причина отключения – плановый ремонт сетей электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.