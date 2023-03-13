В Барнауле отключат светофоры на оживлённых перекрёстках 14 марта
Причина отключения – плановый ремонт сетей электроснабжения
13 марта 2023, 15:38, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Барнауле 14 марта временно не будут работать несколько светофоров, сообщает мэрия.
"С 08:30 до 10:00 не будет работать светофор на перекрёстке проспекта Калинина и улицы Кулагина. С 13:30 до 15:00 будут отключены светофоры на перекрёстке проспекта Ленина с улицами Аносова и Матросова", – говорится в сообщении.
Причина отключения – плановый ремонт сетей электроснабжения.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
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