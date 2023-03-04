Жители Новоалтайска просят вернуть светофор с кнопкой вместо "неудобного" сенсорного

Люди недовольны: сенсор плохо срабатывает и приходится долго ждать зелёный

04 марта 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: vk.com/club173674592

На одной из улиц Новоалтайска сломали светофор, который срабатывал по сенсору, сообщила местная администрация во "ВКонтакте".

Власти города отметили, что ущерб составил 80 тысяч рублей, а также призвали беречь объекты, установленные для красоты и безопасности.

Однако люди оставили под записью десятки комментариев с жалобами на то, что не понимают, как вообще работает устройство и просят отказаться от нововведений, вернув обычный светофор:

"Светофор крайне неудобный" – "У меня сын руку прикладывал, но он не срабатывал, лучше правда кнопку установить" – "В зимний период сенсор перестаёт работать. Из-за этого и получаются такие казусы" – "На детей этот датчик не срабатывает, а в этом месте дети все в школу переходят" – "Бесполезный светофор, всегда там останавливались водители, при виде пешеходов" – "К сенсорным светофорам нужна инструкция во избежание "недопонимания". И даже если следовать инструкции, они действительно очень задумчивы".

В сообществе "Город Новоалтайск", которое репостнуло запись администрации, люди также жалуются на то, что этот светофор очень неудобный. Горожане отмечают, что он часто зависает, приходится долго ждать зелёный, и так же призвали поставить светофор с кнопкой.

Местные власти при этом ответили, что сенсорные светофоры – это "не прихоть, а современная реальность", так как устройства с кнопкой сняли с производства.