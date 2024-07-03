В Барнауле отключат светофоры на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор

Ориентировочно устройства перестанут работать с 10 утра 3 июля

03 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Светофор / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле на пересечении Южного тракта и шоссе Ленточный бор отключат светофоры в связи с подготовкой переустройства схемы дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Ориентировочно устройства перестанут работать 3 июля с 10 утра.

"После завершения необходимых дорожных работ схема движения будет организована из поселка Южного в Барнаул и далее по Ленточному бору по двум полосам по новому участку, из Барнаула в поселок Южный – по временной дороге по одной полосе движения", – отметили в пресс-службе ведомства.

Водителей попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам и соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщили, что в первой декаде июля на Змеиногорском тракте из-за строительства трехуровневой развязки перенесут действующее транспортное кольцо. Подробно рассказали, какие изменения ждут автомобилистов.