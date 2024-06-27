Как на Змеиногорском тракте Барнаула изменят движение из-за строительства развязки?

Рассказываем, на какой стадии находится строительство масштабного объекта

27 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Новое кольцо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Схема движения в Барнауле изменится из-за строительства трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. Произойдет это в первой декаде июля. Действующее транспортное кольцо перенесут. Сейчас дорожники прокладывают участок дороги, который и станет частью нового кольца. Где оно будет находиться и когда планируют завершить самый крупный за последние десять лет дорожный проект в регионе, краевым СМИ рассказали на выездной планерке на месте строящейся развязки.

Как изменят схему движения на пересечении Змеиногорского и Южного трактов?

Рядом будет построено новое транспортное кольцо: примерно в 100 метрах от существующего. Дорожники уже сделали бетонное основание и сейчас укладывают асфальтобетонное покрытие. Делают это, чтобы продолжить работы по прокладыванию тоннеля по Змеиногорскому тракту в сторону центра города, а также расширению дороги в направлении Южного.

Параллельно ведутся работы на железобетонном путепроводе, который будет идти к этому кольцу. Движение по нему планируют запустить до 10 июля. И с этого момента транспорт начнет ходить по новой схеме, сообщил заместитель руководителя проекта ООО "РСК" Сергей Никитин.

Антон Воронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Никакого географического подъема или спуска водители не увидят. Просто поток движения сместится чуть дальше, на восток. Положение кольца изменится, чтобы на том месте, где сейчас идет движение, начать работы по строительству второй половины большого кольца. Нужно освободить эту площадку", – объяснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Что происходит на месте строительства подземного тоннеля?

Сформировано уже 60% подземной части тоннеля, который обеспечит выезд автомобилей из центра города в сторону федеральной трассы А-322. Его протяженность составит 460 метров. Максимальная высота стен будет достигать восьми метров. Дорожники уже вывезли более 20 тысяч кубометров грунта. Предстоит вывезти еще примерно столько же. Пока работы идут в первой части тоннеля, ко второй приступят после того, как изменится схема движения, рассказал заместитель руководителя проекта ООО "РСК" Сергей Никитин.

"Сейчас выполняются работы по устройству монолитных подпорных стен тоннельной части, монтаж металлических балок пролетного строения и устройство дорожной одежды на многополосном кольцевом пересечении. Мы вырыли пока только одну часть тоннеля. Второй участок в сторону центра города будет напротив автосалона АНТ, где сейчас проезжая часть. К его разработке мы приступим после того, когда изменим существующую схему дорожного движения", – рассказал Никитин.

Дорожные работы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Завершить монолитные работы на тоннеле планируют 10 октября. Затем дорожники приступят к устройству асфальтобетонного покрытия на всем его протяжении, а также проведут отделочные работы. По словам замруководителя проекта, это произойдет в срок до 1 ноября.

Что с путепроводом?

На путепроводе идет монтаж металлических конструкций между пятой и шестой опорами. Всего на верхнем уровне развязки будет шесть пролетов, что обеспечит движение транспортных потоков с федеральной трассы А-322 в сторону Ленточного бора и в обратном направлении. Смонтировать каркас планируют до конца лета, после чего начнется укладка асфальта.

Также на Змеиногорском тракте продолжается устройство временной объездной дороги, а со стороны Южного тракта расширяют проезжую часть.

Макет развязки. Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Трехуровневая развязка станет крупнейшим за последние 10 лет инфраструктурным объектом.

Когда планируют сдать развязку?

Трехуровневая развязка будет готова к середине декабря 2024 года. Она позволит минимум в полтора раза увеличить пропускную способность транспорта. Чтобы успеть в срок, на объекте в две смены трудятся более 200 человек. При этом движение здесь не останавливали ни на один день, не стали ограничивать и движение по полосам, подчеркнул Антон Воронов.

"В этом году трафик вырос по федеральным нашим направлениям уже на 10%. В прошлом году прирост составил от 10 до 20%. Количество транспортных средств в регионе – более миллиона. Мы понимаем, что при таком темпе нужны качественные развязки, которые имеют запас по пропускной способности. Эта развязка должна сделать комфортным проезд с южного направления на десятилетие", – сказал Воронов.

Развязка на Змеиногорском тракте. Июнь, 2024 год / Фото: amic.ru