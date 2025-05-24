В Барнауле открыли движение по площади Октября
С 12 по 24 мая здесь меняли трамвайные рельсы
24 мая 2025, 09:00, ИА Амител
В Барнауле возобновили движение транспорта по площади Октября в прежнем режиме, сообщили в администрации города утром 24 мая.
С 12 мая на участке ремонтировали трамвайный переезд. Для этого ограничивали движение автотранспорта по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения со Строителей, а также меняли схемы движения общественного транспорта. Специалисты "Горэлектротранса" полностью заменили старые пути на новые, уложив более 250 шпал и 144 м рельсов одиночного пути. Работы планировали завершить до конца мая, но сделали это даже немного раньше.
"В ночь на 24 мая сотрудники МБУ "Автодорстрой" завершили работы по укладке верхнего слоя асфальта. В настоящее время ограничений для движения транспорта нет", – подчеркнули в городской администрации.
1 июня в Барнауле начнут ремонтировать трамвайный узел на проспекте Красноармейском и улице Анатолия. Работы будут длиться почти месяц.
09:24:32 24-05-2025
Ура, ура ура!!! Больше ничего не скажешь)
09:45:26 24-05-2025
Срочно эту бригаду. На Змеиногорскую развязку!!! К лету закончат.
10:08:02 24-05-2025
Чтобы сделать людей счастливыми надо что то у них отнять, а потом вернуть... половину.
21:38:42 24-05-2025
Олег (10:08:02 24-05-2025) Чтобы сделать людей счастливыми надо что то у них отнять, а ... Ээээ... а что, не все полосы открыли? Или это была сказано так, просто что бы ляпнуть на свои 15с?
11:43:07 24-05-2025
Ура, Октябрь жыв тоже!
Так победим!!
13:39:43 24-05-2025
ЦУМ ЖИВ! (11:43:07 24-05-2025) Ура, Октябрь жыв тоже! Так победим!! ... Октябрь жывее всех жывых)))
15:11:09 24-05-2025
а толку - там бег все закрыто, на строителей пробка не знаю откуда начинается, присоединилась в середине,на октября считай дальше нельзя по ленина - ну так ускорь строителей, нет, гайцы в машине сидят в телефоны втыкают, а там 20 секунд со строителей и минуту прямо когда просто никого нет 50 секунд. Вот дальше на углу советской комсомольского прям хорошо потоки разводили несмотря на светофор. Так то в политехе учебный день сегодня и работают многие в центре, добирались через старый базар
21:41:36 24-05-2025
Гость (15:11:09 24-05-2025) а толку - там бег все закрыто, на строителей пробка не знаю ... Представляю, как гайцы ускоряют рабочих)))) Над площадью слышатся грубые окрики, прерываемые щелчками кнутов и стонами рабов))))))
22:10:50 24-05-2025
Гость (15:11:09 24-05-2025) а толку - там бег все закрыто, на строителей пробка не знаю ... ной громче, ноешь плохо
21:09:49 25-05-2025
С 1 июня опять засада,400 метров менять будут и Красноармейскому мало не покажется.,как и пассажирам.Трамваи 1,7,4,5 в этой части города вообще не будут ходить,выходит.Да и для авто препяствия точно будут.Целый месяц!Почему у нас так все тяжело именно для людей проходит,с неудоствами,с кошмарными пробками,все эти ремонты делать надо,но так все ужасно.