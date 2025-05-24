В Барнауле открыли движение по площади Октября

С 12 по 24 мая здесь меняли трамвайные рельсы

24 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле возобновили движение транспорта по площади Октября в прежнем режиме, сообщили в администрации города утром 24 мая.

С 12 мая на участке ремонтировали трамвайный переезд. Для этого ограничивали движение автотранспорта по всей ширине нечетной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения со Строителей, а также меняли схемы движения общественного транспорта. Специалисты "Горэлектротранса" полностью заменили старые пути на новые, уложив более 250 шпал и 144 м рельсов одиночного пути. Работы планировали завершить до конца мая, но сделали это даже немного раньше.

"В ночь на 24 мая сотрудники МБУ "Автодорстрой" завершили работы по укладке верхнего слоя асфальта. В настоящее время ограничений для движения транспорта нет", – подчеркнули в городской администрации.

1 июня в Барнауле начнут ремонтировать трамвайный узел на проспекте Красноармейском и улице Анатолия. Работы будут длиться почти месяц.