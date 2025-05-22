В Барнауле почти весь июнь будут ремонтировать трамвайный узел на Красноармейском

Для минимизации заторов разработаны предварительные схемы дорожного движения

22 мая 2025, 16:20, ИА Амител

Проспект Красноармейский / Фото: amic.ru

В Барнауле с 1 июня на проспекте Красноармейском и улице Анатолия начнется ремонт трамвайного узла, который планируют завершить к 24 июня, сообщает мэрия.

"Для минимизации заторов разработаны предварительные схемы дорожного движения общественного транспорта. Также планируется вести мониторинг транспортной обстановки на участке", – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

На участке длиной более 400 метров выполнят демонтаж старого верхнего строения пути, балластировку, подъемку и укладку новой рельсошпальной решетки.

Напомним, накануне раньше срока завершили аналогичные работы на площади Октября, где проходят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Однако движение автотранспорта пока ограничено.