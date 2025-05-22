В Барнауле почти весь июнь будут ремонтировать трамвайный узел на Красноармейском
Для минимизации заторов разработаны предварительные схемы дорожного движения
22 мая 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле с 1 июня на проспекте Красноармейском и улице Анатолия начнется ремонт трамвайного узла, который планируют завершить к 24 июня, сообщает мэрия.
"Для минимизации заторов разработаны предварительные схемы дорожного движения общественного транспорта. Также планируется вести мониторинг транспортной обстановки на участке", – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
На участке длиной более 400 метров выполнят демонтаж старого верхнего строения пути, балластировку, подъемку и укладку новой рельсошпальной решетки.
Напомним, накануне раньше срока завершили аналогичные работы на площади Октября, где проходят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Однако движение автотранспорта пока ограничено.
"Работники вышли на завершающий этап на площади Октября. В настоящее время они готовятся к укладке покрытия проезжей части", – отметили в администрации Барнаула.
20:58:47 22-05-2025
То есть трамваи 1,7,4 опять не будут ходить по своему маршруту.Практически месяц! Здорово! Незабываемые "ощущения "гарантированы
22:49:27 22-05-2025
Варианты отъезда обозначьте
22:57:24 22-05-2025
Я только обрадовалась, что трамваи пустили по маршруту, а тут опять такой сюрприз!!! 🤦🏻♀️
11:07:23 23-05-2025
Сделайте, пожалуйста, переезд через трамвайные пути на пересечении Малахова - Э.Алексеевой, невозможно скакать через них на машине, очень высоко рельсы. Плохо машинам и время больше занимает, пока перекатишься через железки эти. Было бы вровень, пропускная способность бы увеличилась на перекрестке этом.
13:29:06 23-05-2025
Что там месяц ремонтировать? На Ленина-Строителей давно уже рельсы лежат, тупо ждем когда дорожники соизволят асфальт закатать, видите ли они только готовятся-это из предыдущей новости. Задолбали искусственно создавать и затягивать ремонты.