В Барнауле открыли движение по проспекту Энергетиков

Новый участок дороги построили почти за 270 млн рублей

02 октября 2024, 10:11, ИА Амител

Проспект Энергетиков / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле на проспекте Энергетиков открыли движение для автомобилей после строительства новой дороги, сообщили в пресс-центре администрации города.

Участок протяженностью более трех километров сделали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за 269,6 милионов рублей. Подрядчик - ООО "Патай". За это время было обустроено щебеночное основание, а также покрытие из асфальтобетонной смеси.

Помимо этого, вели работы по монтажу водопропускных труб и обустройству тротуаров, которые расположены вдоль дороги от ул. Власихинская в сторону промзоны. В итоге все работы на объекте были выполнены раньше срока.

Качество работы оценили представители городской администрации. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин указал, что участок соединяет три крупнейшие улицы – Попова, Власихинскую и Трактовую.

"Кроме того, на проспекте находится много промышленных предприятий, поэтому, в рамках проекта мы постарались предусмотреть более мощный конструктив дорожной одежды, способный выдерживать интенсивный трафик движения, в том числе и грузового транспорта", - отметил Валерий Ведяшкин.

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Аганов добавил, что проспект Энергетиков дублирует Павловский тракт..

"Сделанное разветвление дорог, поможет жителям новых микрорайонов спокойно выезжать, минуя пробки на Павловском тракте", - сказал Аганов.Добавим, что в Барнауле помимо проспекта Энергетиков были приняты еще четыре дорожных участка. Это - улицы Инициативная, Ветеринарная, Суворова, 280-летия Барнаула.