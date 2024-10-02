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В Барнауле открыли движение по проспекту Энергетиков

Новый участок дороги построили почти за 270 млн рублей

02 октября 2024, 10:11, ИА Амител

Проспект Энергетиков / Фото: t.me/barnaul_org
Проспект Энергетиков / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле на проспекте Энергетиков открыли движение для автомобилей после строительства новой дороги, сообщили в пресс-центре администрации города.

Участок протяженностью более трех километров сделали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за 269,6 милионов рублей. Подрядчик  - ООО "Патай". За это время было обустроено щебеночное основание, а также покрытие из асфальтобетонной смеси.

Помимо этого, вели работы по монтажу водопропускных труб и обустройству тротуаров, которые расположены вдоль дороги от ул. Власихинская в сторону промзоны. В итоге все работы на объекте были выполнены раньше срока.  

Качество работы оценили представители городской администрации. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин указал, что участок соединяет три крупнейшие улицы – Попова, Власихинскую и Трактовую.

"Кроме того, на проспекте находится много промышленных предприятий, поэтому, в рамках проекта мы постарались предусмотреть более мощный конструктив дорожной одежды, способный выдерживать интенсивный трафик движения, в том числе и грузового транспорта", - отметил Валерий Ведяшкин.

Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Аганов добавил, что проспект Энергетиков дублирует Павловский тракт..

"Сделанное разветвление дорог, поможет жителям новых микрорайонов спокойно выезжать, минуя пробки на Павловском тракте", - сказал Аганов.Добавим, что в Барнауле помимо проспекта Энергетиков были приняты еще четыре дорожных участка. Это - улицы Инициативная, Ветеринарная, Суворова, 280-летия Барнаула.

Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 5

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Гость

10:16:29 02-10-2024

вчера

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Гость

10:37:30 02-10-2024

А кто додумался выход на Власихинскую сделать так по-идиотски, не "сшив" с проспектом Энергетиков в жилмассиве? Да и за 90 000 за погонный метр дороги она могла бы быть и четырёхполосной... Ау, прокуратура! А не. тут же "Патай"...;)

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Гость

15:34:45 02-10-2024

Гость (10:37:30 02-10-2024) А кто додумался выход на Власихинскую сделать так по-идиотск... Патай - это уже синоним качества и минимальных цен. Если не доверять им, то кому вообще

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Гость

16:45:52 02-10-2024

Гость (15:34:45 02-10-2024) Патай - это уже синоним качества и минимальных цен. Если не ... Во... Агент армяндорстрой .... Только у вас патай ассоциируется с качеством.. У всех людей ассоциируется с плывущими дорогами и распилом бюджета

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Гость

06:36:50 04-10-2024

Проспект с двумя полосами? Вы серьезно? Смешно и грустно...

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