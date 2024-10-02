В Барнауле открыли движение по проспекту Энергетиков
Новый участок дороги построили почти за 270 млн рублей
02 октября 2024, 10:11, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Энергетиков открыли движение для автомобилей после строительства новой дороги, сообщили в пресс-центре администрации города.
Участок протяженностью более трех километров сделали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за 269,6 милионов рублей. Подрядчик - ООО "Патай". За это время было обустроено щебеночное основание, а также покрытие из асфальтобетонной смеси.
Помимо этого, вели работы по монтажу водопропускных труб и обустройству тротуаров, которые расположены вдоль дороги от ул. Власихинская в сторону промзоны. В итоге все работы на объекте были выполнены раньше срока.
Качество работы оценили представители городской администрации. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин указал, что участок соединяет три крупнейшие улицы – Попова, Власихинскую и Трактовую.
"Кроме того, на проспекте находится много промышленных предприятий, поэтому, в рамках проекта мы постарались предусмотреть более мощный конструктив дорожной одежды, способный выдерживать интенсивный трафик движения, в том числе и грузового транспорта", - отметил Валерий Ведяшкин.
Депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Аганов добавил, что проспект Энергетиков дублирует Павловский тракт..
"Сделанное разветвление дорог, поможет жителям новых микрорайонов спокойно выезжать, минуя пробки на Павловском тракте", - сказал Аганов.Добавим, что в Барнауле помимо проспекта Энергетиков были приняты еще четыре дорожных участка. Это - улицы Инициативная, Ветеринарная, Суворова, 280-летия Барнаула.
10:16:29 02-10-2024
вчера
10:37:30 02-10-2024
А кто додумался выход на Власихинскую сделать так по-идиотски, не "сшив" с проспектом Энергетиков в жилмассиве? Да и за 90 000 за погонный метр дороги она могла бы быть и четырёхполосной... Ау, прокуратура! А не. тут же "Патай"...;)
15:34:45 02-10-2024
Гость (10:37:30 02-10-2024) А кто додумался выход на Власихинскую сделать так по-идиотск... Патай - это уже синоним качества и минимальных цен. Если не доверять им, то кому вообще
16:45:52 02-10-2024
Гость (15:34:45 02-10-2024) Патай - это уже синоним качества и минимальных цен. Если не ... Во... Агент армяндорстрой .... Только у вас патай ассоциируется с качеством.. У всех людей ассоциируется с плывущими дорогами и распилом бюджета
06:36:50 04-10-2024
Проспект с двумя полосами? Вы серьезно? Смешно и грустно...