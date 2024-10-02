"Алтайавтодор" подал в суд на строителей развязки на Змеиногорском тракте

Претензии могут быть связаны с отставанием по срокам работ

02 октября 2024, 07:31, ИА Амител

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" хочет через суд взыскать 100 тысяч рублей с московской компании "РСК", которая строит развязку на Змеиногорском тракте, сообщает "Толк" со ссылкой на материалы суда.

Причины такого намерения в картотеке пока не указаны, но издание полагает, что претензии могут быть связаны с отставанием по срокам работ.

Замруководителя проекта компании "РСК" Сергей Никитин ранее говорил, что сроки сдвинулись из-за дождливого лета, кадрового дефицита и санкций, которые заставили подрядчика искать замену некоторым импортным материалам.

По контракту развязку должны сдать в начале декабря 2024 года. Министр транспорта Антон Воронов обещал, что работы завершат в срок.