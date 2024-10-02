"Алтайавтодор" подал в суд на строителей развязки на Змеиногорском тракте
Претензии могут быть связаны с отставанием по срокам работ
02 октября 2024, 07:31, ИА Амител
"Алтайавтодор" хочет через суд взыскать 100 тысяч рублей с московской компании "РСК", которая строит развязку на Змеиногорском тракте, сообщает "Толк" со ссылкой на материалы суда.
Причины такого намерения в картотеке пока не указаны, но издание полагает, что претензии могут быть связаны с отставанием по срокам работ.
Замруководителя проекта компании "РСК" Сергей Никитин ранее говорил, что сроки сдвинулись из-за дождливого лета, кадрового дефицита и санкций, которые заставили подрядчика искать замену некоторым импортным материалам.
По контракту развязку должны сдать в начале декабря 2024 года. Министр транспорта Антон Воронов обещал, что работы завершат в срок.
07:40:14 02-10-2024
Целых 100 тысяч? Вот дела :)
08:05:13 02-10-2024
Гость (07:40:14 02-10-2024) Целых 100 тысяч? Вот дела :)... Надеюсь тут опечатка))
07:40:45 02-10-2024
с отставанием по срокам работ --- вообще не удивился. Удивился, что Алтайавтодор принципиально к этому подошел, вот это неплохо
08:27:38 02-10-2024
А как же обещания министра А. Воронова, что всё будет сделано в срок? Ну не может же министр нам врать. Сейчас ещё погода позволяет вести работы. Но далее качество работ будет не ахти какое. Вот и Амик ранее про каких-то виртуальных 200 человек на этом объекте рассказывал. Наверно они все в тоннеле работают, что их не видно? Ждем продолжения. А то как-то ежедневные пробки на Змеиногорском тракте уже поднадоели. Зато Амику есть про что писать каждый день - утренние пробки сковали Барнаул. Вот новость то.
08:29:38 02-10-2024
Поздно хватились .
09:38:06 02-10-2024
Прореагировал, значит одно место прикрыл ))))
09:48:55 02-10-2024
Жителям Южного и пригородных поселков не легче от этого штрафа. Когда проблема с пробкой будет решена. Въезд и выезд из города через одну полосу. Воронков пусть лопату берет и РСК помогает. Не умеет работать головой, пусть работает руками.
10:41:44 02-10-2024
Рано писать комментарии. Еще не все денежные средства, выделенные на объект распилили.
11:04:09 02-10-2024
Стоимость развязки 3.9 млрд. рублей, но 100 тыс. не хватает. ..
11:13:32 02-10-2024
Интересное фото. Машина под мостом с поднятым кузовом. А если на полной скорости так проехать, то высоты хватит, чтоб не задеть? Пусть инженер напишет.
19:54:55 02-10-2024
Импортные материалы на мост! )))
Дожили!
21:53:59 02-10-2024
Бардак полный! Все лето простояли в пробках! Утром и вечером кашмар, и ничего никому не надо. Ни инспекторов ДПС, никого на контроле. Нарушение правил полнейшее, автобус 55 готов по головам проехать, такое ощущение, что водители танкисты. Никому эта развязка не нужна. Только распил государственных средств.
21:57:06 02-10-2024
Я бы их всех закатала в асфальт. И всех привлекла к уголовной ответственности за растрату.
21:58:23 02-10-2024
Главная причина задержки строительства развязки это дефицит кадров. На эстакаде месяцами отсутствовали рабочие. Земляные и асфальто-бетонные работы в оставшееся время выполнять будет практически невозможно. Дождались зимнего коэфициента.
05:24:17 03-10-2024
когда подрядчика назначают и подписывают договор, неужели там нет штрафных санкций о срыве срока сдачи. Смету все видели, какая импортозаменяемость? Количество рабочих тоже. Лето дождливое- это к синоптикам вопрос, умный руководитель и это предусмотрел бы. Я все удивляюсь нашим министрам которые асфальт разрешают класть в снег.Ведь они видели план производства работ и понимали что асфальт будут на снег ? Так кто виноват?