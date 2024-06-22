В Барнауле открыли движение по путепроводу на шоссе Ленточный бор
Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, но эти работы на проезд транспорта не повлияют
22 июня 2024, 09:00, ИА Амител
Путепровод на шоссе Ленточный бор / Фото: Минтранс Алтайского края
В Барнауле открыли движение по шоссе Ленточный бор, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Специалисты Центрального ДСУ досрочно завершили ремонт проезжей части путепровода, где уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и починили деформационные швы.
Теперь рабочим предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки, однако это уже на движение транспорта не повлияет.
Отмечается, что стоимость работ составила порядка 13 млн рублей.
10:43:39 22-06-2024
Опять осенью все поползет и вспучится?
22:09:00 22-06-2024
Уложили два слоя асфальта, а технологические швы ощущаются при движении на авто. Как так. Швы необходимо выровнять на мосту через р. Барнаулку рядом на шоссе Ленточный бор.
22:14:36 22-06-2024
Эту работу, при желании, можно было выполнить за 4 дня. Не понятно, как насчитали 13 млн. руб.