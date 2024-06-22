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В Барнауле открыли движение по путепроводу на шоссе Ленточный бор

Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, но эти работы на проезд транспорта не повлияют

22 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Путепровод на шоссе Ленточный бор / Фото: Минтранс Алтайского края
Путепровод на шоссе Ленточный бор / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле открыли движение по шоссе Ленточный бор, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Специалисты Центрального ДСУ досрочно завершили ремонт проезжей части путепровода, где уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и починили деформационные швы.

Теперь рабочим предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки, однако это уже на движение транспорта не повлияет.

Отмечается, что стоимость работ составила порядка 13 млн рублей.

Барнаул Дорожный ремонт дорожное движение

Комментарии 3

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R22

10:43:39 22-06-2024

Опять осенью все поползет и вспучится?

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Гость

22:09:00 22-06-2024

Уложили два слоя асфальта, а технологические швы ощущаются при движении на авто. Как так. Швы необходимо выровнять на мосту через р. Барнаулку рядом на шоссе Ленточный бор.

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Гость

22:14:36 22-06-2024

Эту работу, при желании, можно было выполнить за 4 дня. Не понятно, как насчитали 13 млн. руб.

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