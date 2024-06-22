В Барнауле открыли движение по путепроводу на шоссе Ленточный бор

Осталось нанести разметку и установить дорожные знаки, но эти работы на проезд транспорта не повлияют

22 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Путепровод на шоссе Ленточный бор / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле открыли движение по шоссе Ленточный бор, сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Специалисты Центрального ДСУ досрочно завершили ремонт проезжей части путепровода, где уложили два слоя асфальтобетонного покрытия и починили деформационные швы.

Теперь рабочим предстоит нанести разметку и установить дорожные знаки, однако это уже на движение транспорта не повлияет.

Отмечается, что стоимость работ составила порядка 13 млн рублей.