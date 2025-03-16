В Барнауле открыли движение транспорта по проспекту Социалистическому

Ограничение вводилось на время проведения XII Всероссийских зимних сельских игр

16 марта 2025, 13:05, ИА Амител

Площадь Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 16 марта восстановлено движение транспорта по проспекту Социалистическому. Как сообщает пресс-центр мэрии, проезд возможен по всей ширине проезжей части – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова).

Напомним, что ограничение вводилось на время проведения XII Всероссийских зимних сельских игр – с 13 по 16 марта. В состязаниях приняли участие 600 спортсменов из 38 регионов России, а в программе были как биатлон, лыжи, полиатлон, гири, шахматы, шашки, семейные старты, так и более узкие дисциплины – троеборья дояров и механизаторов. Как проходило мероприятие, вы можете увидеть в фоторепортаже amic.ru.