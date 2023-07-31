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В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину

На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи

31 июля 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова
Фото: Алина Богомолова

В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину. Корреспонденты amic.ru побывали на торжественном мероприятии, которое состоялось возле дома на улице Панфиловцев, 25. 

На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи.

Антонина Васильевна отметила, что он был действительно народным тренером, от Бога. Это и подтолкнуло его к идее воспитать своих сыновей футболистами.

Комментарии 6

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Ирина

21:30:36 31-07-2023

На доске указана чья дата рождения ?

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Гость

22:23:32 31-07-2023

Ирина (21:30:36 31-07-2023) На доске указана чья дата рождения ?... Смертин жил в этом доме с 1975 по 2016-й год, что непонятного то?

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Гость

22:06:54 31-07-2023

Это годы жизни в этом доме!!!

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гость

22:16:34 31-07-2023

Жесть

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ветеран

22:25:12 31-07-2023

Да, нужно было эту дату поставить после слова " в этом доме ... ". Конфуз получился.

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ветеран

22:30:17 31-07-2023

Женя, Лёша, надпись исправить треба!

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