На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи

31 июля 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова

В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину. Корреспонденты amic.ru побывали на торжественном мероприятии, которое состоялось возле дома на улице Панфиловцев, 25.

На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи.

Антонина Васильевна отметила, что он был действительно народным тренером, от Бога. Это и подтолкнуло его к идее воспитать своих сыновей футболистами.