В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину
На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи
31 июля 2023, 20:50, ИА Амител
В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину. Корреспонденты amic.ru побывали на торжественном мероприятии, которое состоялось возле дома на улице Панфиловцев, 25.
На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие жена Антонина Васильевна, двое сыновей – Алексей и Евгений и друзья семьи.
Антонина Васильевна отметила, что он был действительно народным тренером, от Бога. Это и подтолкнуло его к идее воспитать своих сыновей футболистами.
21:30:36 31-07-2023
На доске указана чья дата рождения ?
22:23:32 31-07-2023
Ирина (21:30:36 31-07-2023) На доске указана чья дата рождения ?... Смертин жил в этом доме с 1975 по 2016-й год, что непонятного то?
22:06:54 31-07-2023
Это годы жизни в этом доме!!!
22:16:34 31-07-2023
Жесть
22:25:12 31-07-2023
Да, нужно было эту дату поставить после слова " в этом доме ... ". Конфуз получился.
22:30:17 31-07-2023
Женя, Лёша, надпись исправить треба!