В Барнауле открыли отделение травматологии для пациентов с осложнениями

Аналогов ему в Алтайском крае еще нет

28 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: страница Виктора Томенко во "ВКонтакте"

В барнаульской больнице скорой медицинской помощи № 2 открылось дополнительное отделение травматологии, аналогов которому нет в Алтайском крае. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко на своей странице во "ВКонтакте".

Туда попадают пациенты с осложнениями после эндопротезирования суставов, а также люди с хроническим остеомиелитом. Помимо этого, врачи отделения помогают военным, получившим травмы на фронте.

"Одна из последних историй из барнаульской больницы скорой медицинской помощи № 2: участник спецоперации Андрей, оказавшийся там на лечении, называет врачей "настоящими Кулибиными", которые сохранили ногу после тяжелого ранения", – рассказал Виктор Томенко.

Также на базе отделения травматологии и ортопедии в 2025 году запустят координационный центр. В нем будут проводить телемедицинские консультации, в том числе консилиумы врачей из больниц по всему краю.

Кроме того, БСМП № 2 задействована в развитии сети Центров амбулаторной онкологической помощи.