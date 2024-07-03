В Барнауле открыли памятный знак Рериху. Фоторепортаж
Автором проекта выступила студия "Классика" Александра Деринга
03 июля 2024, 16:53, ИА Амител
Памятный знак Рериху в Барнауле / Фото: amic.ru
Открытие памятного знака Рериху в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле состоялось официальное открытие памятного знака художнику Николаю Рериху в сквере на Приречной. На мероприятии побывали гости из разных городов, представители администрации, Барнаульской гордумы, а также архитектор Александр Деринг, чья студия "Классика" выступила автором проекта. Дополнило открытие выступление органиста Сергея Будкеева вместе с коллективом.
Как выглядит памятный знак Рериху и как прошло мероприятие – в фоторепортаже amic.ru.
11:30:57 04-07-2024
а что РПЦ об этом думает, всех анафеме или там нет агни-йогов, а просто картинки нравятся?