В Барнауле открыли памятный знак Рериху. Фоторепортаж

Автором проекта выступила студия "Классика" Александра Деринга

03 июля 2024, 16:53, ИА Амител

Памятный знак Рериху в Барнауле / Фото: amic.ru

Открытие памятного знака Рериху в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле состоялось официальное открытие памятного знака художнику Николаю Рериху в сквере на Приречной. На мероприятии побывали гости из разных городов, представители администрации, Барнаульской гордумы, а также архитектор Александр Деринг, чья студия "Классика" выступила автором проекта. Дополнило открытие выступление органиста Сергея Будкеева вместе с коллективом.

Как выглядит памятный знак Рериху и как прошло мероприятие – в фоторепортаже amic.ru.