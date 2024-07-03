Тает на глазах. Как разбирают ЦУМ в Барнауле
Со здания сняли все вывески и продолжают готовить к сносу
03 июля 2024, 06:15, ИА Амител
ЦУМ в июле 2024 года / Фото: amic.ru
В Барнауле продолжается разбор здания ЦУМа. Строители уже убрали здесь почти весь сайдинг, стекла и вывески. Кроме того, под снос пошли и деревья с кустами сирени, которые росли возле тротуара.
Напомним, универмаг прекратил работу 1 июня. В дальнейшем здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни. В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.
Как уходит история – в нашем фоторепортаже.
07:09:51 03-07-2024
18 этажей ха лихо замахнулись.
не ну а че первый небоскреб в барнауле будет
07:26:04 03-07-2024
«Ален ноби, ностра алис!» Что означает — если один человек построил, другой завсегда разобрать может!
07:40:49 03-07-2024
гость (07:26:04 03-07-2024) «Ален ноби, ностра алис!» Что означает — если один человек п... Но не всегда если один разобрал,другой сможет построить.
"Слепой сказал- посмотрим!"
13:08:14 03-07-2024
Гость (07:40:49 03-07-2024) Но не всегда если один разобрал,другой сможет построить.... Как пример, Речной вокзал. Разобрали, а построить - кишка тонка!
07:50:10 03-07-2024
Егор, этот или любой другой небоскреб, никогда уже не будет первым.Первым в Барнауле был и останется навсегда небоскреб на Гоголя.
08:31:06 03-07-2024
В любом случае надо готовиться к тому, что все ближайшие сталинки и тем более хрущёвки тоже пойдут под снос, а их "счастливым" обитателям - уж так и быть - дадут христа ради денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет и отправят куда-нибудь на булыгину или индустриалку.
09:14:28 03-07-2024
Гость (08:31:06 03-07-2024) В любом случае надо готовиться к тому, что все ближайшие ста... в этом есть градостроительная логика
10:05:33 03-07-2024
Гость (08:31:06 03-07-2024) В любом случае надо готовиться к тому, что все ближайшие ста... Денег не хватит хрущевки в центре расселить. Не Москва. Живу в хрущевке, в центре, довольна, на работу рядом.
12:16:38 03-07-2024
Гость (10:05:33 03-07-2024) Денег не хватит хрущевки в центре расселить. Не Москва. Живу... Ну-ну... Ещё не поняли, что никто вас даже спрашивать не будет?
10:26:14 03-07-2024
Гость (08:31:06 03-07-2024) В любом случае надо готовиться к тому, что все ближайшие ста...
ага, лет через пятьдесят ))))
10:17:26 03-07-2024
"Ломать, не строить" (с)
10:27:06 03-07-2024
а без деревовредительства никак было не обойтись?
12:25:36 03-07-2024
... Кроме того, под снос пошли и деревья с кустами сирени, которые росли возле тротуара.
А кто-то помнится мне возражал, что там нет кустов и деревьев.
19:29:15 03-07-2024
О чем вообще говорить если даже эти несчастные деревья не убрали полностью, тупо в заборе сделали вырез для пеньков.