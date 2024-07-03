Тает на глазах. Как разбирают ЦУМ в Барнауле

Со здания сняли все вывески и продолжают готовить к сносу

03 июля 2024, 06:15, ИА Амител

ЦУМ в июле 2024 года / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается разбор здания ЦУМа. Строители уже убрали здесь почти весь сайдинг, стекла и вывески. Кроме того, под снос пошли и деревья с кустами сирени, которые росли возле тротуара.

Напомним, универмаг прекратил работу 1 июня. В дальнейшем здесь планируют возвести деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе. Здание будет разной этажности: первый уровень – двухэтажный стилобат, второй – 12-18-этажные башни. В нем разместят более крупный и современный супермаркет "Мария-Ра", кофейни, рестораны, а также офисы и четырехзвездочный отель.

Как уходит история – в нашем фоторепортаже.