НОВОСТИОбщество

В Барнауле открыли третью государственную ветклинику

Здесь врачи будут проводить терапевтические приемы, а также чипировать и регистрировать собак

21 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Животные в ветлечебнице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Новую государственную ветклинику открыли в Барнауле 21 марта. Она разместилась в одноэтажном здании по адресу: улица Совхозная, 28. Сейчас здесь работают два специалиста, которые будут вести терапевтический прием и оказывать услуги по чипированию и регистрации собак. Но в перспективе планируется расширение как штата, так и перечня услуг. Об этом amic.ru сообщил начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин.

"Открытие третьей ветеринарной клиники в Барнауле – это суперважная задача. Ее появление в Ленинском районе значительно расширяет зону обслуживания получателей ветеринарных услуг. Ветклиника расположена в шаговой доступности от жилых домов, что очень удобно для владельцев питомцев", – отметил Дмитрий Смолин.

Напомним, в Алтайском крае с 1 января 2025 года вступил в силу региональный закон № 62-ЗС, который сделал процедуру маркировки и регистрации собак обязательной. С 1 июля за неисполнение этих требований владельцам домашних животных будет грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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Барнаул питомцы

Комментарии 3

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Гость

16:34:21 21-03-2025

В надежде что чипировочный бизнес попрёт?

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гость

18:07:48 21-03-2025

на 2 ГИС по этому адресу частный бревенчатый дом. Что-то напутали?

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Гость

23:05:44 21-03-2025

В сюжете Вестей сказано о перемещенной из Солонешенского района вет лечебнице. В Барнаул. Чипирование собак важнее ветобслуживания КРС, коней, овец, пчёл?

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