В Барнауле открыли движение по проспекту Красноармейскому

Проведенные ремонтные работы позволят исключить в будущем провалы дорожного и трамвайного полотна

01 августа 2024, 16:45, ИА Амител

Проспект Красноармейский / Фото: barnaul.org

В Барнауле на проспекте Красноармейском на две недели раньше срока завершили все работы по модернизации канализационного коллектора, что позволило восстановить движение автомобильного и общественного транспорта, сообщает мэрия.

"Сейчас идет демонтаж временно установленных дорожных знаков и бетонных ограждений. Также сегодня будет восстановлена автобусная остановка по нечетной стороне "Аграрный университет", – говорится в сообщении.

Напомним, ремонт канализационного коллектора начался 1 июля текущего года. Объект находился в ветхом состоянии, его модернизация позволит увеличить надежность системы и исключить в будущем провалы дорожного и трамвайного полотна.