Как выглядит проспект Красноармейский в Барнауле после перекрытия четной части. Фото

Теперь проезд организован по другой стороне

23 июля 2024, 17:47, ИА Амител

Перекрытие проспекта Красноармейского в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 22 июля движение по четной стороне проспекта Красноармейского в Барнауле перекрыли. Сейчас там проходит второй этап реконструкции канализационного коллектора. Запланированы земляные работы с заменой старых труб на трубопровод из современного материала и большего диаметра.

Как выглядит Красноармейский после перекрытия его второй части – смотрите в фоторепортаже amic.ru.