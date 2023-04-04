В Барнауле отлавливают бездомную собаку, которая покусала девочку возле школы
Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и найти там бродячих животных
04 апреля 2023, 14:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Профильный комитет барнаульской администрации принимает оперативные меры по отлову бездомной собаки, которая напала на 11-летнюю девочку в районе школы № 37. Об этом рассказали amic.ru в пресс-центре администрации.
"Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и провести обследование близлежащей территории для выявления бродячих собак и провести их отлов", – добавили там.
Сотрудники "Ласки" уже выехали на место. О результатах работы комитет проинформирует дополнительно.
15:07:39 04-04-2023
Ничего не найдено.
15:10:21 04-04-2023
Вот де...илы!!!! (или олигоф...)Собака вчера самопривязалась у школы и ждёт "Ласку"?
15:15:28 04-04-2023
Почти сутки прошли,сколько отловили?
15:21:31 04-04-2023
Почти сутки прошли,сколько отловили?--- они еще не выезжали
15:38:49 04-04-2023
Догхантеров надо звать.
16:08:43 04-04-2023
Рядом частный сектор находится. Собака уже давно домой вернулась.
16:34:53 04-04-2023
Ласка приедет и покормит собачек.
18:32:28 04-04-2023
Рядом частный сектор находится. Собака уже давно домой вернулась. 2 часа назад, Гость Ответить//////// не сочиняй! Частный сектор довольно далеко. надо пересечь несколько дорог с постоянным потоком автомобилей.
19:50:30 04-04-2023
Надо не собак отлавливать, а зоошизичек, в т.ч. ласковских. Без этой перхоти догхантеры и неравнодушные люди сами всё сделают.