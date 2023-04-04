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В Барнауле отлавливают бездомную собаку, которая покусала девочку возле школы

Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и найти там бродячих животных

04 апреля 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Профильный комитет барнаульской администрации принимает оперативные меры по отлову бездомной собаки, которая напала на 11-летнюю девочку в районе школы № 37. Об этом рассказали amic.ru в пресс-центре администрации. 

"Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и провести обследование близлежащей территории для выявления бродячих собак и провести их отлов", – добавили там.

Сотрудники "Ласки" уже выехали на место. О результатах работы комитет проинформирует дополнительно.

Комментарии 9

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Гость

15:07:39 04-04-2023

Ничего не найдено.

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Гость

15:10:21 04-04-2023

Вот де...илы!!!! (или олигоф...)Собака вчера самопривязалась у школы и ждёт "Ласку"?

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Гость

15:15:28 04-04-2023

Почти сутки прошли,сколько отловили?

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Гость

15:21:31 04-04-2023

Почти сутки прошли,сколько отловили?--- они еще не выезжали

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Гость

15:38:49 04-04-2023

Догхантеров надо звать.

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Гость

16:08:43 04-04-2023

Рядом частный сектор находится. Собака уже давно домой вернулась.

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Гость

16:34:53 04-04-2023

Ласка приедет и покормит собачек.

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Гость

18:32:28 04-04-2023

Рядом частный сектор находится. Собака уже давно домой вернулась. 2 часа назад, Гость Ответить//////// не сочиняй! Частный сектор довольно далеко. надо пересечь несколько дорог с постоянным потоком автомобилей.

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Гость

19:50:30 04-04-2023

Надо не собак отлавливать, а зоошизичек, в т.ч. ласковских. Без этой перхоти догхантеры и неравнодушные люди сами всё сделают.

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