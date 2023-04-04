В Барнауле отлавливают бездомную собаку, которая покусала девочку возле школы

Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и найти там бродячих животных

04 апреля 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Профильный комитет барнаульской администрации принимает оперативные меры по отлову бездомной собаки, которая напала на 11-летнюю девочку в районе школы № 37. Об этом рассказали amic.ru в пресс-центре администрации.

"Сотрудникам "Ласки" дано поручение незамедлительно выехать на место и провести обследование близлежащей территории для выявления бродячих собак и провести их отлов", – добавили там.

Сотрудники "Ласки" уже выехали на место. О результатах работы комитет проинформирует дополнительно.