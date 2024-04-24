В Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy

Изначально сообщалось о переносе площадки, но за день до концерта стало известно, что он не состоится

24 апреля 2024, 14:44, ИА Амител

Xolidayboy. Фото: https://vk.com/xolidayboy_barnaul

Выступление Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), получившего известность благодаря песне "Моя хулиганка", отменили в Барнауле. Концерт изначально планировали провести 25 апреля в "Титов-Арене". Но 19 апреля организаторы в VK сообщили о его переносе в клуб "Фараон", уточнив, что ранее купленные билеты будут действительны. Однако 24 апреля amic.ru стало известно, что и на этой площадке мероприятие не состоится.

"Концерт на нашей площадке 25 апреля не состоится. Об этом нас проинформировали его организаторы. Информация по возврату билетов будет опубликована сегодня в их группе в социальных сетях", – сообщили amic.ru в администрации ночного клуба.

Как ранее сообщал amic.ru, Минкульт Алтайского края порекомендовал организаторам отменить выступление рэпера в "Титов-Арене" после обращения жителей. Причиной такой инициативы стал "общественный резонанс" выступлений артиста в других регионах.

Кстати, это уже не первый случай, когда концерт Xolidayboy требуют отменить. В середине марта с аналогичной рекомендацией к руководителю одной из площадок в Томске обратился Минкульт Томской области, сообщала gazeta.ru. Чиновники отправили письмо по требованию общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а постах в социальных сетях – поддержку ВС Украины.

В феврале выступление Xolidayboy отменили в Нижнем Новгороде. Случилось это после критического поста в его адрес директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В Telegram-канале она написала, что со всей России к ней приходят гневные письма с требованием отменить тур парня по стране из-за проукраинских высказываний.