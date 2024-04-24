В Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy
Изначально сообщалось о переносе площадки, но за день до концерта стало известно, что он не состоится
24 апреля 2024, 14:44, ИА Амител
Выступление Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев), получившего известность благодаря песне "Моя хулиганка", отменили в Барнауле. Концерт изначально планировали провести 25 апреля в "Титов-Арене". Но 19 апреля организаторы в VK сообщили о его переносе в клуб "Фараон", уточнив, что ранее купленные билеты будут действительны. Однако 24 апреля amic.ru стало известно, что и на этой площадке мероприятие не состоится.
"Концерт на нашей площадке 25 апреля не состоится. Об этом нас проинформировали его организаторы. Информация по возврату билетов будет опубликована сегодня в их группе в социальных сетях", – сообщили amic.ru в администрации ночного клуба.
Как ранее сообщал amic.ru, Минкульт Алтайского края порекомендовал организаторам отменить выступление рэпера в "Титов-Арене" после обращения жителей. Причиной такой инициативы стал "общественный резонанс" выступлений артиста в других регионах.
Кстати, это уже не первый случай, когда концерт Xolidayboy требуют отменить. В середине марта с аналогичной рекомендацией к руководителю одной из площадок в Томске обратился Минкульт Томской области, сообщала gazeta.ru. Чиновники отправили письмо по требованию общественника, который усмотрел во внешнем виде рэпера пропаганду ЛГБТ* (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), а постах в социальных сетях – поддержку ВС Украины.
В феврале выступление Xolidayboy отменили в Нижнем Новгороде. Случилось это после критического поста в его адрес директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В Telegram-канале она написала, что со всей России к ней приходят гневные письма с требованием отменить тур парня по стране из-за проукраинских высказываний.
14:49:05 24-04-2024
Вот и правильно!!!
14:58:38 24-04-2024
У него плохие песни, просьба больше не транслировать их по телевидению! Это оглупляет, болит голова из-а отсутствия хорошей русскоязычной музыки. Нам включают шлак сериальный и музыкальный!
15:22:46 24-04-2024
кто такой? да и пофиг
15:55:19 24-04-2024
Песен не слышала, но с мнением о внешнем виде абсолютно согласна. Висят его огромные фото по городу, и хочется плеваться((((. Похож на даму с низкой социальной ответственностью(((. Ничего мужского((((.
16:07:05 24-04-2024
охота на ведьм и только... ради галки да палки..
16:58:43 24-04-2024
Балалайку в бубен!
17:19:20 24-04-2024
А как можно внешним видом пропагандировать ЛГБТ? И почему Киркоров, Шура, и еще много кто - не пропагандирует, а этот - пропагандирует? А балет не хотят запретить? Там мужики в колготках никого не смущают?
18:26:49 24-04-2024
Яков (17:19:20 24-04-2024) А как можно внешним видом пропагандировать ЛГБТ? И почему Ки...
Глупым бесполезно говорить о их глупости. Не поймут.
10:40:54 25-04-2024
Гость (18:26:49 24-04-2024) Глупым бесполезно говорить о их глупости. Не поймут. ... Какое глубокомысленное изречение)) Я не поклонница данного персонажа, но у нас сейчас "каждый суслик в поле агроном" и эта показушная добродетель и порицание всего "не божественного", уже раздражает. Самое страшное и противное это лицемерие, а оно в нашем обществе сейчас превалирует. такие уж все стали благочестивые и так много людей стало оскорблять... Стыдно за таких "умных",которые взялись всем глупым нести доброе и вечное (((
16:28:53 25-04-2024
Анна (10:40:54 25-04-2024) Какое глубокомысленное изречение)) Я не поклонница данного п...
Анна, Вы реально дура? Стыдно, что в городе такие экземпляры, как ты живут, которые даже читать не в состоянии. Ваше сообщение - это какое-то туповато-наивное жонглирование словами и смыслами... Не пишите больше. Мойте полы, красьте стены. Думаю, у Вас это лучше получится. Во всяком случае искренне на это надеюсь.
19:26:10 25-04-2024
а можно отменить мизулиных? они у меня тоже вызывают негативные ассоциации и портят настроение. Вообще-то зритель годосует рублём - раз билеты раскуплены, значит исполнитель нравится. Пусть мизулины попробуют собрать хотя бы небольшой зал желающих их послушать за деньги, а не по приказу!
20:54:54 25-04-2024
Когда настоящие мужики на фронте, в шахтах, у станков... А тут кривляющийся педик
08:15:44 26-04-2024
Отменили или перенесли? На кассах.ру уже стоит дата перенесенного концерта 1 октября. XOLIDAYBOY
Титов-Арена, 1 октября 2024 20:00 вт
17:16:21 26-04-2024
чудно, купила билет, приехала 300 км. спасибо, желание идти на любые концерты отпало. обман один кругом