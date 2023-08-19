На громадной территории планировали сделать все для пеших и велопрогулок

19 августа 2023, 10:20, ИА Амител

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле, недалеко от горнолыжного комплекса "Авальман", нашли участок в 2,4 га, который планировали использовать под обустройство спортивной зоны. Однако аукцион отменили "в связи с технической ошибкой".

Территория расположена по адресу: тупик 1-й Вешний, 36б. Соседи участка – это элитные коттеджи, банкетный зал "Монблан", санаторий "Обь", дендрарий. Участок покрыт растительностью – многолетними деревьями. О том, что их нужно сохранить, в документации к торгам ничего сказано не было. Однако вряд ли их разрешили бы уничтожать.

"Цель предоставления земельного участка – для размещения площадки для занятий спортом. Цель использования земельного участка не предполагает строительство зданий, сооружений", – отмечено в извещении.

Начальная цена лота составляла 4,65 млн рублей. Участок готовили для передачи в аренду на пять лет. Победителя планировали определить 31 августа, однако торги отменили. Повторно аукцион пока не назначили

Интересно, что прошлом году этот участок уже побывал на торгах. Однако заявок на участие в процедуре не поступило.