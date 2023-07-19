Сейчас территория будущей зоны отдыха заброшена и никак не используется

19 июля 2023, 08:16, ИА Амител

Проект парка за Новым мостом / Фото: "Архи Групп"

Компания "Агроинвест" стала победителем торгов, на которых разыграли огромный участок, предназначенный для строительства парка. Ранее эта же фирма приобрела две "рекреационные" площадки за Новым мостом, для одной из которых уже разработала проект территории отдыха. В планируемом парке будут пруд, сад камней, площадки для занятий спортом.

Земельный "скупщик"

Разыгранный на торгах участок имеет площадь 33,7 га. Территория свободна от строений, но покрыта растительностью: там много аварийных деревьев, кустарников. По соседству расположен яхт-клуб "Заречье", напротив – гипермаркет "Леруа Мерлен". Землю Алтайкрайимущество оценило в 19,5 млн рублей – это была начальная и минимальная стоимость участка.

В аукционе участвовали две компании. Первая – "Агроинвест", которой руководит Татьяна Саблина. По информации открытых источников, главная сфера деятельности фирмы (по ОКВЭД) – производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Второй участник – "СК Альянс", учредителями которой являются Иван Колтаков и Зелимхан Сусуркаев. Компания работает в сфере строительства, выступая подрядчиком.

Фирма "Агроинвест" предложила за участок 20,1 млн рублей и стала победителем. В течение десяти лет и восьми месяцев, согласно условиям аренды, инвестор должен построить на участке парк.

"Опасная" зона

Компания "Агроинвест" уже владеет двумя площадками рядом с "Заречьем". Их она также приобрела на торгах летом 2022 года и весной 2023-го. На одной из территорий инвестор презентовал проект парка культуры и отдыха, рассчитанный на единовременное пребывание 300 человек.

В нем будет аллея с павильонами общественного питания, сделанными в экостиле. В центре парка появится площадка-лабиринт и амфитеатр, выполненный из дерева. Также на территории запроектированы пруд, сад камней, спортивные площадки, велодорожки и центр проката спортинвентаря.

На территории парка появятся дорожки и тропинки из отсева (строительный материал, который получается при производстве щебня). Аварийные деревья на участке инвестор планирует снести, а на их месте высадить новые. Рядом с парком обустроят парковку на 44 машино-места, отделенную от зоны отдыха живой изгородью.

Часть будущего парка попадает в зону подтопления, однако инвестора это не пугает: он готов на время большой воды убирать некоторые объекты, а затем восстанавливать территорию.