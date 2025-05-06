В Барнауле отремонтировали часы на доме в районе площади Победы

Подрядчик установил новые стрелки и механизмы

06 мая 2025, 13:45, ИА Амител

Часы на проспекте Строителей / Фото: barnaul.org

Часы на здании по проспекту Строителей, 22, в Барнауле полностью отремонтировали. Об этом сообщили в администрации города.

Подрядчик демонтировал старые элементы и установил новые стрелки и механизмы. Теперь часы находятся в рабочем состоянии.

В мэрии также отметили, что основные городские часы Барнаула в 2025 году передали на обслуживание комитету по благоустройству.

"Среди них также башенные часы на Доме под шпилем по проспекту Ленина, 82, часы на здании на пересечении улицы Союза Республик и проспекта Ленина, часы на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова", – уточнили в администрации краевой столицы.

Кроме того, в 2025 году запланирован ремонт часов на доме по улице Союза Республик, 40.

Ранее amic.ru писал, что власти Барнаула намерены направить на реконструкцию планетария около 200 миллионов рублей. Здесь уже провели капитальный ремонт одного из залов и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. В этом году отремонтируют кровлю здания и начнут обновление фасада, а уже в следующем – проведут работы по благоустройству. Соответствующие контракты уже заключили на сумму почти 77 миллионов рублей.