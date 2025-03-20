На реконструкцию планетария в Барнауле планируют направить около 200 миллионов рублей

В фойе хотят разместить зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны

20 марта 2025, 16:20, ИА Амител

Здание планетария в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк 19 марта побывал в культурно-просветительском центре "Планетарий" (бывший кинотеатр "Родина". – Прим. ред.) и обсудил дальнейшую реконструкцию здания. На это необходимо не менее 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Какие работы в планетарии уже сделаны?

В настоящее время в планетарии можно увидеть более 40 образовательно-просветительских программ для детей до 6 лет, школьников и взрослых. Также учреждение интегрировано в программу "Пушкинская карта", число посещений по этой программе увеличивается с каждым годом. Планетарий начал работу в 1950 году, но в 2022-м из здания Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный" учреждение переехало в бывший кинотеатр "Родина".

Как рассказал мэру Барнаула директор "Планетария" Павел Ягодкин, после переезда планетария в новое здание количество его посетителей увеличилось в два раза. Здесь уже провели капитальный ремонт одного из залов и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей. Еще 4 млн рублей ушло на дооснащение купольного зала.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в планетарии / Фото: сайт Барнаула

Что еще предстоит сделать?

При этом работы по реконструкции еще много, заявила в ходе совещания начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова. На сегодняшний день заключены контракты на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания и прилегающей территории на сумму почти 77 миллионов рублей.

"Работы пройдут в два этапа. В этом году уже отремонтируют кровлю, начнется обновление фасада, в следующем – проведут благоустроительные работы. Так как барнаульский планетарий является объектом культурного наследия регионального значения, то исторический вид здания будет сохранен", – сообщает городская мэрия.

По словам директора планетария Павла Ягодкина, уже разработана концепция капитальной реконструкции внутренних помещений здания. В частности, в фойе хотят разместить зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны.

Во втором зале планируется создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции. На втором этаже появится сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений. Будут созданы дополнительные рабочие места, расширен список услуг, посещаемость учреждения увеличится до 400 человек в день. Кроме того, дети в современной наглядной форме смогут получать знания по астрономии, окружающему миру, экологии и естественным научным дисциплинам.