На реконструкцию планетария в Барнауле планируют направить около 200 миллионов рублей
В фойе хотят разместить зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны
20 марта 2025, 16:20, ИА Амител
Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк 19 марта побывал в культурно-просветительском центре "Планетарий" (бывший кинотеатр "Родина". – Прим. ред.) и обсудил дальнейшую реконструкцию здания. На это необходимо не менее 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Какие работы в планетарии уже сделаны?
В настоящее время в планетарии можно увидеть более 40 образовательно-просветительских программ для детей до 6 лет, школьников и взрослых. Также учреждение интегрировано в программу "Пушкинская карта", число посещений по этой программе увеличивается с каждым годом. Планетарий начал работу в 1950 году, но в 2022-м из здания Крестовоздвиженской церкви в парке "Изумрудный" учреждение переехало в бывший кинотеатр "Родина".
Как рассказал мэру Барнаула директор "Планетария" Павел Ягодкин, после переезда планетария в новое здание количество его посетителей увеличилось в два раза. Здесь уже провели капитальный ремонт одного из залов и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей. Еще 4 млн рублей ушло на дооснащение купольного зала.
Что еще предстоит сделать?
При этом работы по реконструкции еще много, заявила в ходе совещания начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова. На сегодняшний день заключены контракты на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания и прилегающей территории на сумму почти 77 миллионов рублей.
"Работы пройдут в два этапа. В этом году уже отремонтируют кровлю, начнется обновление фасада, в следующем – проведут благоустроительные работы. Так как барнаульский планетарий является объектом культурного наследия регионального значения, то исторический вид здания будет сохранен", – сообщает городская мэрия.
По словам директора планетария Павла Ягодкина, уже разработана концепция капитальной реконструкции внутренних помещений здания. В частности, в фойе хотят разместить зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны.
Во втором зале планируется создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции. На втором этаже появится сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений. Будут созданы дополнительные рабочие места, расширен список услуг, посещаемость учреждения увеличится до 400 человек в день. Кроме того, дети в современной наглядной форме смогут получать знания по астрономии, окружающему миру, экологии и естественным научным дисциплинам.
"Планетарий развивается, интерес к нему растет. В прошлом году его посетило более 90 тысяч детей и взрослых. Мы продолжаем развивать потенциал учреждения. Для этого на следующий год в бюджет планируется заложить дополнительные средства для продолжения ремонта планетария и покупки современного оборудования", – заявил по итогам совещания глава города Вячеслав Франк.
16:38:09 20-03-2025
Лучший кинотеатр загубили.
06:24:34 21-03-2025
Гость (16:38:09 20-03-2025) Лучший кинотеатр загубили.... а планетарий Вам не жалко? По сравнению с тем, что было, сейчас довольно скромненько.
07:15:27 21-03-2025
Гость (06:24:34 21-03-2025) а планетарий Вам не жалко? По сравнению с тем, что было, сей... Это вы про планетарий в здании церкви в Изумрудном? Вы вообще в нем были? Чего там хорошего было? Скрипучие кресла или покосившиеся входные двери?
13:02:09 21-03-2025
Гость (07:15:27 21-03-2025) Это вы про планетарий в здании церкви в Изумрудном? Вы вообщ... Место там было хорошее...А сейчас в гадюшнике в душном городе...
13:12:13 21-03-2025
Дюша (13:02:09 21-03-2025) Место там было хорошее...А сейчас в гадюшнике в душном город... Из самого Центра убрали хрен знает куда. Теперь уже мало кто туда аоедет.
07:14:20 21-03-2025
Гость (16:38:09 20-03-2025) Лучший кинотеатр загубили.... Чем он был лучшим? Тем что вам до него недалеко было? 2 обычных маленьких зала, мини-буфет с попкорном и газировкой, мини-раздевалка.
16:48:02 20-03-2025
На ремонт или строительство нового здания МБОУ «СОШ № 31 им. Героя Советского Союза А.В. Спекова» Бийска денег нет с 2020 года, может ранее. Здание планетария отремонтировано, в хорошем состоянии. Вот такие "приоритеты".
07:58:17 21-03-2025
Гость (16:48:02 20-03-2025) На ремонт или строительство нового здания МБОУ «СОШ № 31 им.... Планетарий ремонтируют за счет бюджета города Барнаула. На ремонт или строительство школы в Бийске - пусть выделяют средства из своего бюджета
19:16:32 25-03-2025
Гость (16:48:02 20-03-2025) На ремонт или строительство нового здания МБОУ «СОШ № 31 им.... Деньги краевые.
17:04:42 20-03-2025
Планетарий остался в парке Меланжевого. И уступка РПЦ - несмываемый позор для города...
07:12:04 21-03-2025
Дюша (17:04:42 20-03-2025) Планетарий остался в парке Меланжевого. И уступка РПЦ - несм... да, ладно! маленькое непроветриваемое душное помещение. Со зданием кинотеатра не сравнимо
17:32:21 20-03-2025
Зона ожидания зона кухонная зона отдыха..... Тюремная зона... Ассоциации какие то нехорошие...
18:08:24 20-03-2025
За 5 можно купить хороший телескоп, за 100 вывести его на орбиту.
А тут 200 только-только на скромно попилить...
08:51:27 21-03-2025
Гость (07:12:04 21-03-2025) да, ладно! маленькое непроветриваемое душное помещение. Со з... Ну если бы в него вложить 200 миллионов....Это бы было подарком от города...А сейчас мы видим подачку, чтобы заткнуть рот горожанам, как они сделали и с Нагорным парком и "набережной"...Зачем нам вообще планетарий, если религиозное мракобесие в стране возведено в ранг национальной идеи? Передача здания Планетария РПЦ - не только несмываемый позор для города, но и полностью уничтожило идею парка. Сколько бы его не омолаживали и не накрашивали губки, теперь это кладбище со своей богодельней...
10:31:17 21-03-2025
Дюша (08:51:27 21-03-2025) теперь это кладбище со своей богодельней.... Отнюдь, милейший. Весьма поддерживаю наличие РПЦ и еёшной паствы. Ибо как иначе отличить нормальных от блаженных? Пусть всё время на виду будут. К тому же это вполне себе мирная религия, никаких "Алла я в бар" и прочих фейерверков от этих ждать не приходится.
13:00:40 21-03-2025
5353454 (10:31:17 21-03-2025) Отнюдь, милейший. Весьма поддерживаю наличие РПЦ и еёшной п... Свежо придание...Можно начать с Крещения огнем и мечом... Во времена Раскола убыль населения в процентном отношении превышала таковую во времена Гражданской войны...Несогласных живьем сжигали целыми деревнями...Почитайте про Соловецкий монастырь, где после захвата царскими войсками вырезали всех и год запретили хоронить...Это я еще не прошелся по католической составляющей христианства, а там от крестовых походов, резни гугенотов до охоты на ведьм...
13:16:13 21-03-2025
Дюша (13:00:40 21-03-2025) Свежо придание...Можно начать с Крещения огнем и мечом... Во... У немецких нацистов тоже был девиз "Gott mit uns". Они тоже считали что делают богоудодные дела.
11:00:27 21-03-2025
Дюша (08:51:27 21-03-2025) Ну если бы в него вложить 200 миллионов....Это бы было подар... Про кладбище - фточку.
Нужно ли это - вопрос.
14:51:54 21-03-2025
Лучше бы в школе возобновили уроки астрономии.
15:04:09 21-03-2025
Александр (14:51:54 21-03-2025) Лучше бы в школе возобновили уроки астрономии....
А кто их вести будет? Полубезумные училки физики?