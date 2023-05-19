В Барнауле отремонтируют пять сельских и поселковых дорог
Стоимость работ превышает 17 млн рублей
19 мая 2023, 13:40, ИА Амител
Пять дорог сельских и поселковых территорий отремонтируют в Барнауле в рамках поддержки местных инициатив. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, стоимость работ превышает 17 млн рублей, а контракт заключили с компанией "Севан".
Так, ремонтировать дороги будут на улицах Новой в посёлке Пригородном, Весенней в посёлке Научный Городок и Солнечной в посёлке Берёзовка. Кроме того, на части улицы Ивкина и по улице Волжской в Борзовой Заимке уложили щебёночное покрытие.
В мэрии напомнили, что проект поддержки местных инициатив призван вовлекать жителей в обсуждение и решение вопросов. Всего с 2018 года в его рамках было отремонтировано 10 участков дорог.
15:27:33 19-05-2023
А по мамонтова когда решать ?