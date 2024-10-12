В Барнауле ожидается дальнейшее похолодание и осадки

Ночью температура может достигнуть -9 градусов

12 октября 2024, 11:59, ИА Амител

Заснеженная аллея / Фото: unsplash.com

В течение дня в Барнауле ожидается похолодание до -3...-4 градусов. Как сообщает пресс-центр мэрии, об этом на заседании с мэром Вячеславом Франком рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев.

Он отметил, что ночью температура может опуститься уже до -9 градусов. Кроме того, продолжат идти осадки в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено.