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Вслед за ледяным дождем. В Алтайском крае прошел снег и началась метель

На отдельных трассах снижается видимость

12 октября 2024, 10:57, ИА Амител

Снег в районах Алтайского края / Фото: amic.ru, "В курсе 22"

В Алтайском крае началась метель. Об этом сообщают жители различных районов региона.

Так, снег выпал и покрыл землю белым одеялом в Залесово – снимок оттуда прислала читательница amic.ru. Паблик "В курсе 22" пишет о снеге в Камне-на-Оби, в Благовещенском районе. Кроме того, метель накрыла трассу Алтай – Кузбасс и Барнаул – Новосибирск.

Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Бдыщ...

11:22:39 12-10-2024

Катастрофа

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Как же так

12:55:00 12-10-2024

Проводили совещание готовились. И всё стало колом.

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А получилось

12:55:45 12-10-2024

Как всегда.

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Гость

14:36:38 12-10-2024

Я не припомню случая, чтобы зима начиналась плавненько так... Всегда как снег на голову - внезапно

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