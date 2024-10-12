Вслед за ледяным дождем. В Алтайском крае прошел снег и началась метель

На отдельных трассах снижается видимость

12 октября 2024, 10:57, ИА Амител

Снег в районах Алтайского края / Фото: amic.ru, "В курсе 22"

В Алтайском крае началась метель. Об этом сообщают жители различных районов региона.

Так, снег выпал и покрыл землю белым одеялом в Залесово – снимок оттуда прислала читательница amic.ru. Паблик "В курсе 22" пишет о снеге в Камне-на-Оби, в Благовещенском районе. Кроме того, метель накрыла трассу Алтай – Кузбасс и Барнаул – Новосибирск.

Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено.