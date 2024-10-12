Вслед за ледяным дождем. В Алтайском крае прошел снег и началась метель
На отдельных трассах снижается видимость
12 октября 2024, 10:57, ИА Амител
Снег в районах Алтайского края / Фото: amic.ru, "В курсе 22"
В Алтайском крае началась метель. Об этом сообщают жители различных районов региона.
Так, снег выпал и покрыл землю белым одеялом в Залесово – снимок оттуда прислала читательница amic.ru. Паблик "В курсе 22" пишет о снеге в Камне-на-Оби, в Благовещенском районе. Кроме того, метель накрыла трассу Алтай – Кузбасс и Барнаул – Новосибирск.
Напомним, что в Барнауле осадки шли всю прошедшую ночь, а понижение температуры к утру привело к образованию ледяной корки. Без света частично остались шесть пригородных поселков, движение электротранспорта остановлено.
11:22:39 12-10-2024
Катастрофа
12:55:00 12-10-2024
Проводили совещание готовились. И всё стало колом.
12:55:45 12-10-2024
Как всегда.
14:36:38 12-10-2024
Я не припомню случая, чтобы зима начиналась плавненько так... Всегда как снег на голову - внезапно