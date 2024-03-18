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В Барнауле парень дождался момента и завладел обручальным кольцом коллеги

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы

18 марта 2024, 11:09, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"
Фото: кадр из фильма "Властелин колец"

В Алтайском крае задержали молодого человека, укравшего у коллеги портмоне и обручальное кольцо, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 49-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий, у которого из шкафчика в раздевалке пропало портмоне с 4 тыс. руб. и золотым обручальным кольцом.

"Раздевалка на ключ не закрывалась. Материальный ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали ранее не судимого 21-летнего коллегу барнаульца. Молодой человек свою вину отрицать не стал и признался в содеянном.

"Полицейские изъяли золотое кольцо, однако денежные средства к моменту задержания он успел потратить на личные нужды", – отметили в МВД.

Парню грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

Барнаул Криминал

Комментарии 4

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Гость

11:16:43 18-03-2024

На фото это он!?

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Гость

12:30:22 18-03-2024

Т.е. на работе он был "неженат"?

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Гость

12:56:11 18-03-2024

Гость (12:30:22 18-03-2024) Т.е. на работе он был "неженат"?... Кто "женат на работе" - тот трудоголик зовётся))))))))))))))

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Роман

14:30:20 18-03-2024

Гость (12:30:22 18-03-2024) Т.е. на работе он был "неженат"?... Может токарем работает, они вроде кольца снимают, что бы в случае чего палец не оторвало.

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