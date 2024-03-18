В Барнауле парень дождался момента и завладел обручальным кольцом коллеги
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
18 марта 2024, 11:09, ИА Амител
В Алтайском крае задержали молодого человека, укравшего у коллеги портмоне и обручальное кольцо, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 49-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий, у которого из шкафчика в раздевалке пропало портмоне с 4 тыс. руб. и золотым обручальным кольцом.
"Раздевалка на ключ не закрывалась. Материальный ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали ранее не судимого 21-летнего коллегу барнаульца. Молодой человек свою вину отрицать не стал и признался в содеянном.
"Полицейские изъяли золотое кольцо, однако денежные средства к моменту задержания он успел потратить на личные нужды", – отметили в МВД.
Парню грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".
11:16:43 18-03-2024
На фото это он!?
12:30:22 18-03-2024
Т.е. на работе он был "неженат"?
12:56:11 18-03-2024
Гость (12:30:22 18-03-2024) Т.е. на работе он был "неженат"?... Кто "женат на работе" - тот трудоголик зовётся))))))))))))))
14:30:20 18-03-2024
Гость (12:30:22 18-03-2024) Т.е. на работе он был "неженат"?... Может токарем работает, они вроде кольца снимают, что бы в случае чего палец не оторвало.