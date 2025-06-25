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В Барнауле парень украл из магазина кофе на 6,5 тыс. рублей и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

25 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть по Индустриальному району обратилась директор сетевого супермаркета с заявлением о том, что неизвестный тайно похитил несколько банок кофе. Ущерб составил более 6500 рублей.

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Однако кофе у него не изъяли: он его перепродал.

В итоге на парня завели уголовное дело о краже и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Холмс

13:00:58 25-06-2025

посодют дело это не сложное. Вопрос такой: а того кто пацана по телефону развел сейф с 20 милионами у родителей из стены вынуть и курьеру отдать не нашли? Наверняка организатор тоже молодой. И смотрите как по разному - один за банку кофе сидеть будет а другой в малине с 20 лямами баб иметь. Недоработка получается это. Где то что то упустили

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Гость

16:42:00 25-06-2025

Холмс (13:00:58 25-06-2025) посодют дело это не сложное. Вопрос такой: а того кто пацана... Совершенно верно, а еще "Строителей скандального ФОКа в Барнауле приговорили к условному сроку за хищение денег"

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ЦУМ ЖИВ!

22:46:56 25-06-2025

Гость (16:42:00 25-06-2025) Совершенно верно, а еще "Строителей скандального ФОКа в Барн... Да, Матасова вообще низашто...

Как много безвинных страдает -
их всех надо оптом простить!

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