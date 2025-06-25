В Барнауле парень украл из магазина кофе на 6,5 тыс. рублей и попался полиции
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело
25 июня 2025, 11:20, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Барнауле сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В дежурную часть по Индустриальному району обратилась директор сетевого супермаркета с заявлением о том, что неизвестный тайно похитил несколько банок кофе. Ущерб составил более 6500 рублей.
Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Однако кофе у него не изъяли: он его перепродал.
В итоге на парня завели уголовное дело о краже и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.
13:00:58 25-06-2025
посодют дело это не сложное. Вопрос такой: а того кто пацана по телефону развел сейф с 20 милионами у родителей из стены вынуть и курьеру отдать не нашли? Наверняка организатор тоже молодой. И смотрите как по разному - один за банку кофе сидеть будет а другой в малине с 20 лямами баб иметь. Недоработка получается это. Где то что то упустили
16:42:00 25-06-2025
Холмс (13:00:58 25-06-2025) посодют дело это не сложное. Вопрос такой: а того кто пацана... Совершенно верно, а еще "Строителей скандального ФОКа в Барнауле приговорили к условному сроку за хищение денег"
22:46:56 25-06-2025
Гость (16:42:00 25-06-2025) Совершенно верно, а еще "Строителей скандального ФОКа в Барн... Да, Матасова вообще низашто...
Как много безвинных страдает -
их всех надо оптом простить!