В Барнауле парень украл из магазина кофе на 6,5 тыс. рублей и попался полиции

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

25 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть по Индустриальному району обратилась директор сетевого супермаркета с заявлением о том, что неизвестный тайно похитил несколько банок кофе. Ущерб составил более 6500 рублей.

Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Однако кофе у него не изъяли: он его перепродал.

В итоге на парня завели уголовное дело о краже и избрали в его отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.