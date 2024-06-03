В Барнауле пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе

Ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи

03 июня 2024, 11:34, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в понедельник утром, 3 июня, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 32 допустил наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в 09:10 на проспекте Ленина в районе дома № 187.

"В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Полиция в очередной раз обращается к водителям с просьбой снижать скорость перед пешеходными переходами, а родителям детей рекомендует регулярно проводить с ними беседы о безопасном поведении на дорогах.