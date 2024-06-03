В Барнауле пассажирский автобус сбил подростка на пешеходном переходе
Ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медпомощи
03 июня 2024, 11:34, ИА Амител
В Барнауле в понедельник утром, 3 июня, водитель автобуса ПАЗ маршрута № 32 допустил наезд на 16-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает городская Госавтоинспекция.
Инцидент произошел в 09:10 на проспекте Ленина в районе дома № 187.
"В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.
Полиция в очередной раз обращается к водителям с просьбой снижать скорость перед пешеходными переходами, а родителям детей рекомендует регулярно проводить с ними беседы о безопасном поведении на дорогах.
11:49:43 03-06-2024
Вот автобус маршрута 24 никогда не собьёт подростка на пешеходном,потому как нет такого маршрута! Либо только в виртуале.
12:24:55 03-06-2024
Гость (11:49:43 03-06-2024) Вот автобус маршрута 24 никогда не собьёт подростка на пешех... 10 тоже ни кого не собьет т.к. эти автобусы выехали вместе с единицей но по каким то причинам ездят где то в параллельной реальности.
16:12:09 03-06-2024
Гость (11:49:43 03-06-2024) Вот автобус маршрута 24 никогда не собьёт подростка на пешех...
Главное, хоть бы слово про него где написали, комитет по транспорту помалкивает... Вон 29-й не раз в новостях упоминался. А 24 просто сгинул и всё ((
12:05:29 03-06-2024
Это водители автобусов от радости за повышенную цену проезда, начали детей сбивать...Автобусники вообще постоянно создают аварийные ситуации, в наглую вклиниваются, подрезают, со второго и третьего ряда поворачивают, и никому никакого дела нет. Они же торопятся! а ПДД должны быть равны ДЛЯ ВСЕХ
12:13:43 03-06-2024
Эти то куда летят
12:24:51 03-06-2024
Какие эти?
14:34:07 03-06-2024
Надо учить пешеходов дорогу переходить! Нас раньше учили, а сейчас их учат только тому что они правы
08:42:52 04-06-2024
Гость (14:34:07 03-06-2024) Надо учить пешеходов дорогу переходить! Нас раньше учили, а ... Надо учить водителей снижать скорость перед пешеходным переходом. А если не делают положенного по правилам, то не обращаться, как делает ГАИ, а наказывать. Дорога для авто, а переход для пешеходов.
14:42:21 03-06-2024
17 маршрут автобуса тоже никого не собьет. какое облегчение, горожане в безопасности)
14:48:14 03-06-2024
Какие эти?----- ну эти, ребенки 16-летние, которые вейпы курят и ругаются матом на остановках.
00:10:32 04-06-2024
32 постоянно в аварии попадает.Сам был свидетелем.